Uccide il rivale e la ex, poi si suicida: dramma tra Varese e Stabio

Nel pomeriggio di lunedì 25 luglio, intorno alle ore 18:00, un uomo di 47 anni è stato trovato morto a Cantello, in provincia di Varese.

Il 47enne è stato massacrato a colpi di arma da fuoco dall’ex della sua compagna. Dopo aver compiuto il delitto, il killer si è poi messo in viaggio verso Stabio, in Svizzera, e ha sparato anche alla donna, individuata in prossimità di un centro termale. Compiuto la duplice aggressione, il soggetto si è suicidato.

La dinamica del tragico accaduto è stata ricostruita grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Varese e la polizia del Cantone svizzero.

A quanto si apprende, la donna è stata ricoverata in ospedale e verte in gravissime condizioni.

Le indagini

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, poco dopo le 18:30, un automobilista di passaggio ha avvistato il corpo di un uomo riverso a terra, sul ciglio della strada a Cantello, e ha allertato le forze dell’ordine.

Il posto è stato prontamente raggiunto dai carabinieri e dai soccorritori del 118 ma il 47enne è stato trovato già privo di vita.

A quanto si apprende, un colpo di pistola in particolare si è rivelato fatale per la vittima. Circa mezz’ora dopo, a Stabio, nel Canton Ticino, la compagna della vittima è stata ferita a colpi di pistola.

Gli investigatori dei Carabinieri e della Polizia Cantonale hanno collegato i due casi all’uomo morto suicida quasi contemporaneamente, chiudendo le indagini.