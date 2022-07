Un turista 22enne è stato decapitato dalle pale dell’elicottero, la tragedia è avvenuta dopo una vacanza nell’isola di Mykonos quando il giovane brtannico Jack Fenton è stato ucciso dal rotore del velivolo, un Bell 407 atterrato all’eliporto di Spata, vicino ad Atene. Secondo i media il giovane studente della Oxford Brookes, nel Regno Unito, ha aperto la porta dell’elicottero probabilmente per scattarsi un selfie ed è sceso.

Purtroppo però le pale del mezzo erano ancora in azione stavano “flettendo” verso il basso e lo hanno decapitato, uccidendolo sul colpo.

Turista decapitato dalle pale dell’elicottero

Un funzionario di Polizia ha spiegato al Times: “È stato il primo a sbarcare dall’elicottero Bell 407 ad Atene e mentre si spostava sul retro, è stato colpito alla testa dal piccolo rotore posteriore dell’aereo”. E ancora: “Non c’era alcuna possibilità che sopravvivesse.

La sua morte è stata istantanea”.

La manovra per portar via i genitori della vittima

Un secondo elicottero su cui viaggiavano i genitori del ragazzo è stato dirottato verso un altro spost di atterraggio per comprensibili motivi. Le indagini in coordinamento con la polizia del Regno Unito potrebbero portare ad una incriminazione a carico del pilota per omicidio colposo, questo per aver consentito al ragazzo di scendere prima che l’elicottero fosse totalmente spento.

Sono necessari infatti circa due minuti per far fermare completamente le eliche degli elicotteri, oppure serve che il pilota le spenga con un comando che ne blocca la forza cinetica inerziale.