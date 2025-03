Scopri come il progetto Trullo GR unisce design contemporaneo e sostenibilità in Puglia.

Un viaggio tra ulivi e trulli

Immaginate di trovarvi immersi in un paesaggio da sogno, circondati da ulivi secolari e da trulli bianchi che si ergono come sentinelle del tempo. Questo è il contesto in cui si sviluppa il progetto Trullo GR, un intervento di ristrutturazione che non solo preserva la bellezza della tradizione pugliese, ma la reinterpreta in chiave moderna. Situato a Fasano, questo progetto è firmato dallo studio Reisarachitettura, guidato dagli architetti Nicola Isetta e Paola Rebellato, che hanno saputo fondere storia, sostenibilità e design contemporaneo.

Un intervento rispettoso della storia

Il Trullo GR non è solo una ristrutturazione, ma un vero e proprio atto d’amore verso un patrimonio architettonico unico. Originariamente dimora contadina, il complesso era composto da sei trulli e tre “casedde”, a cui si era aggiunto un volume a tetto piano negli anni ’60. Questo volume è stato sapientemente rimosso per fare spazio a un ampliamento elegante, caratterizzato da grandi vetrate che dialogano con i volumi storici. La nuova costruzione, con il suo design candido e lineare, non solo rispetta l’estetica tradizionale, ma la arricchisce, creando un’armonia visiva che abbraccia il giardino e la piscina circostante.

Un design che celebra la natura

Il giardino del Trullo GR è un vero e proprio angolo di paradiso, estendendosi per 8.000 m² tra uliveti e muretti a secco. La piscina, discreta ma scenografica, diventa un elemento di connessione tra architettura e natura, mentre i gazebi offrono spazi conviviali per godere delle calde serate estive. Ogni dettaglio è stato pensato per integrare l’abitazione con il paesaggio circostante, utilizzando materiali locali e tecniche costruttive tradizionali. L’uso di una pompa di calore alimentata da pannelli fotovoltaici e di un sistema di raccolta dell’acqua piovana dimostra l’impegno verso la sostenibilità, rendendo il Trullo GR un esempio virtuoso di design responsabile.

Un’esperienza sensoriale unica

Vivere nel Trullo GR significa immergersi in un’esperienza sensoriale unica. Gli interni, caratterizzati da finiture naturali e arredi selezionati con cura, offrono un comfort senza pari. La combinazione di materiali tradizionali e moderni crea un microclima ideale, riducendo la necessità di interventi meccanici. Ogni angolo racconta una storia, dal calore della pietra riscaldata dal sole alla luce che filtra attraverso le volte antiche. Questo progetto non è solo un luogo dove abitare, ma un invito a riscoprire il valore della lentezza e dell’autenticità, un legame profondo con la terra e la sua cultura.