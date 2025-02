Un festival indimenticabile

La 75esima edizione del Festival di Sanremo ha regalato al pubblico un mix di emozioni, sorprese e talenti straordinari. Con una competizione agguerrita, i cantanti in gara hanno dato il massimo, ma solo uno è riuscito a conquistare il primo posto. Olly, giovane artista dal grande carisma, ha trionfato, superando nomi noti come Lucio Corsi, che si è classificato al secondo posto. La serata finale, condotta da Carlo Conti, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, ha visto un’affluenza di pubblico entusiasta, pronto a sostenere i propri beniamini.

Il podio e i premi speciali

Il podio finale ha visto al terzo posto Brunori Sas, seguito da Fedez al quarto e Simone Cristicchi al quinto. La competizione è stata serrata, e il pubblico ha espresso il proprio disappunto per il settimo posto di Achille Lauro, un artista che ha sempre saputo sorprendere con le sue performance. Tra i premi speciali, il Premio Bardotti per il miglior testo è andato a Brunori Sas per ‘L’albero delle noci’, mentre il Premio della critica Mia Martini è stato assegnato a Lucio Corsi. Simone Cristicchi ha ricevuto il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale con ‘Quando sarai piccola’, aggiudicandosi anche il premio Lucio Dalla.

Momenti di spettacolo e ospiti d’eccezione

La serata finale non è stata solo una celebrazione della musica, ma anche un vero e proprio show. I super ospiti, tra cui i Planet Funk e Gabry Ponte, hanno infiammato il palco dell’Ariston, regalando performance adrenaliniche che hanno fatto ballare il pubblico. Mahmood e Bianca Balti sono tornati sul palco, portando con sé un’atmosfera di nostalgia e celebrazione. La standing ovation per Giorgia, che ha ricevuto il Premio Tim, ha dimostrato quanto il suo talento sia amato e apprezzato dal pubblico. La frase ‘Hai vinto’ risuonava nell’aria, testimoniando l’affetto dei fan.