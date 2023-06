Elisabetta Gregoraci ha trascorso un weekend rilassante a Saint Tropez e ha sfoggiato un completo firmato Versace composto da costume intero e caftano. Un completo che ha conquistato tutti, ma che ha un prezzo non proprio accessibile.

Trend moda, Elisabetta Gregoraci costume: quanto costa

L’estate è ormai iniziata e le showgirl italiane iniziano a sfoggiare i loro fisici statuari e i loro costumi di alta moda. Una di loro è Elisabetta Gregoraci che, ultimamente è stata spesso in viaggio, sia per lavoro che per impegni personali. L’ex moglie di Flavio Briatore è stata a Cannes, insieme a lui, per una festa, poi si è recata a Monaco in occasione del Gran Premio e alla fine è riuscita anche a fare una toccata e fuga in Calabria, dove ha approfittato di alcuni appuntamenti di lavoro per fare anche una visita ai suoi amatissimi nonni. Nel fine settimana si è anche concessa una piccola vacanza a Saint Tropez, dove ha sfoggiato un completo griffatissimo. Ovviamente Elisabetta Gregoraci, tra un viaggio e l’altro, non perde l’occasione di mostrarsi sempre in perfetta forma e sempre straordinariamente alla moda. Il suo costume Versace costa ben 495 euro ed è un capo davvero bellissimo e coloratissimo.

Trend moda, Elisabetta Gregoraci: il completo sfoggiato al mare

Questa estate la moda vuole che il costume venga abbinato al caftano. Il trend ha colpito anche Elisabetta Gregoraci, che nella sua piccola vacanza ha sfoggiato una proposta che sicuramente verrà copiata nei prossimi mesi e che vedremo spesso sulle spiagge. La showgirl è una fan dei bikini e ha già avuto modo di sfoggiarne diversi, anche prima del caldo. Ha inaugurato l’estate 2023 all’insegna dei look balneari durante una vacanza tra Dubai e Kenya, in cui ha sfoggiato due pezzi particolarmente alla moda. È stata anche in Egitto per lavoro e ha sfoggiato un look balneare che è piaciuto molto e che si basa su una tendenza del momento, quella delle nuance accese e fluo, un must have di questa bella stagione. Nel weekend a Saint Tropez la showgirl si è goduta il sole e il mare a bordo di uno yacht, immortalando alcuni momenti della sua vacanza rilassante in compagnia dell’amato figlio, Nathan Falco Briatore. Il completo che ha indossato in barca ha davvero conquistato tutti, diventando subito un vero e proprio trend, anche se non proprio accessibile a tutti a livello economico. Si tratta di due capi firmati Versace, con stampa Heritage Butterflies and Ladybugs e dettagli color oro, che donano un prezioso tocco di glamour. Il costume intero ha le spalline larghe e lo scollo quadrato, con la scollatura posteriore. Il logo della Casa di moda è riportato sulla parte frontale. Il prezzo del costume è di 495 euro. Elisabetta Gregoraci lo ha abbinato a un copricostume lungo, con bottoni nella stessa fantasia, e sempre con il logo centrale in vista. Un capo che costa 1295 euro. Il look sfoggiato a Saint Tropez, quindi, costa in tutto 1790 euro.