Aurora Ramazzotti è follemente innamorata del suo piccolo Cesare, che ha un guardaroba davvero da divo. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha mostrato i nuovi jeans del piccolo, che hanno conquistato tutti.

Trend moda, Aurora Ramazzotti mostra i nuovi jeans del piccolo Cesare: marca e prezzo

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da due mesi e sta vivendo un momento davvero molto felice della sua vita. Cesare, figlio nato dall’amore con Goffredo Cerza, ha rivoluzionato le abitudini della sua mamma, tra poppate, notti in bianco e pannolini. Inizialmente Aurora ha deciso di prendersi una pausa dai social per riuscire a realizzare tutto, ma poi ha iniziato a documentare la sua maternità, condividendo con i follower moltissimi dettagli, tra cui anche il guardaroba da piccolo divo del suo bambino, con accessori e vestiti griffati che hanno già conquistato tutti.

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, con Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare, si sono recati al GS Loft, un club esclusivo dedicato al wellness. Per l’occasione, il piccolo ha sfoggiato un look griffato davvero meraviglioso. Aurora Ramazzotti ha scelto di fargli indossare una t-shirt bianca e calzini a righe, con un paio di mini jeans davvero iconici. Si tratta di un modello firmato Versace in denim stretch, con il classico logo stampato su una gamba e con la vita elasticizzata, decorata con il bordo Greca. Si tratta di un capo davvero di lusso, super alla moda e griffato, che probabilmente non tutti si possono permettere economicamente, soprattutto per un bambino che lo indossa in poche occasioni prima di crescere, ma sicuramente l’effetto è davvero stupendo. Cesare era perfettamente alla moda in quell’occasione, bello come i suoi genitori. Ma quanto costa questo paio di jeans di Versace per neonati? Sul sito ufficiale della maison viene venduto a 230 euro. Un prezzo non proprio accessibile a tutti, ma sicuramente un regalo molto bello e alla moda.

Trend moda, Aurora Ramazzotti e la collezione di abiti e accessori di Cesare

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti mostra qualche capo della collezione del piccolo Cesare, con delle chicche glamour davvero d’eccezione. Fin dai primi giorni di vita del piccolo, si è divertita a mostrare abiti e accessori sempre alla moda. Inizialmente aveva puntato l’attenzione sulle scarpe, sottolineando che, nonostante la tenera età, ne aveva già molte più di lei. Nella maggior parte si trattava di regali, ma stiamo parlando di una collezione di mini sneakers davvero incredibile. Recentemente ha mostrato i calzettoni GCDS, suscitando l’invidia di tutti gli amanti della moda. I jeans Versace sono un altro tocco davvero unico, che ha reso il piccolo Cesare un vero e proprio piccolo divo, pieno di capi firmati e alla moda. Come sempre nei commenti si sono notati pareri contrastanti, di chi sogna un guardaroba del genere per il proprio figlio e chi pensa che sia un po’ sprecato tenendo conto della velocità con cui crescono i neonati.