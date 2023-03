Il film di Enrico Vanzina, Tre Sorelle, arriva su Canale 5 martedì 21 marzo 2023. La commedia tutta al femminile ha come protagoniste tre grandissime attrici impegnate nelle loro vite, ambientate tra Roma e il Circeo.

Scopriamo trama, cast e tutto quello che c’è da sapere sul film.

Tre Sorelle: la trama del film

La commedia femminile di Enrico Vanzina racconta la storia di tre donne. Marina (interpretata da Serena Autieri), scopre che il marito Mario, un noto primario di ortopedia, la tradisce con il suo assistente e ciò la manda inevitabilmente in crisi. La crisi di nervi la porta a trovare conforto dalla sorella Sabrina (interpretata da Giulia Bevilacqua) che però si trova anche lei a vivere una piena crisi col marito, tanto da essere lasciata da quest’ultimo dopo avere scoperto un tradimento da parte di lei. Le due sorelle, in netta crisi esistenziale amorosa, cercano di svagare un po’ la mente e partono per una vacanza al Circeo, portando con loro l’altra sorella, Caterina (interpretata da Chiara Francini), un’aspirante star del cinema, e Lorena, massaggiatrice, interpretata da Rocio Munoz Morales. Arrivate in vacanza, Marina si innamora di Antonio, il loro vicino di casa, ma dopo poco succede il caos. Antonio, infatti, finirà con l’andare a letto anche con Caterina, ma il tutto peggiora per una sola ragione: Antonio, in realtà, ha nascosto di essere sposato. L’amore per lo stesso uomo porta le sorelle a interrogarsi sull’amore.

Il cast di Tre Sorelle

Il cast del film di Enrico Vanzina si riempie di volti noti del mondo del cinema italiano. All’interno di Tre Sorelle, infatti, il pubblico avrà la possibilità di vedere in azione:

Chiara Francini: Caterina

Serena Autieri: Marina

Giulia Bevilacqua: Sabrina

Rocio Munoz Morales: Lorena

Danilo D’Agostino: Gabriele

Fabio Troiano: Antonio Russo

Robert Steiner: Mario

Nadia Rinaldi: Filomena

Massimiliano Rosolino: Guido

Eleonora Pedron: moglie di Antonio

Luca Ward: il padre e il narratore

Vincenzo Sebastiani: Tonino

Il film, della durata di 93 minuti, è diretto da Enrico Vanzina (presente anche alla produzione), ma alla produzione troviamo anche Adriano De Micheli. La scenografia è di Laura Giadresco e i costumi di Valentina Mezzani. La colonna sonora del film, a cura di Umberto Smaila, lancia il brano Io con me (scritto da Smaila, Silvio Amato e Vanzina) e interpretata da Annalisa Minetti.

Dove vedere Tre Sorelle e quando

Per chi ancora non lo sapesse, Tre Sorelle andrà in onda martedì 21 marzo 2023 verso le 21:44 su Canale 5. Non solo, la pellicola sarà trasmessa anche in live streaming su Mediaset Infinity. Se invece vi state chiedendo se il film, oltre ad andare in onda su Canale 5, sia disponibile in altre piattaforme streaming, la risposta è sì. Tre Sorelle, infatti, è disponibile anche su Prime Video, il servizio streaming di Amazon che oltre a offrire vantaggi sugli acquisti, consente anche di accedere a una vastissima lista di contenuti digitali tutti da vedere.

Martedì 21 marzo 2023 Tre Sorelle vi strapperà una risata, o forse anche più di una: buona visione.