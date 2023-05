Ti chiedi come scegliere il miglior mascara? In questo articolo trovi i migliori del 2023

Marilyn Monroe diceva “Le donne hanno due armi: le lacrime e il mascara”, ed ha avuto ragione. Se le lacrime sono naturali, per la seconda “arma” le donne perdono molto tempo per trovare la formula più efficace. Avendo il miglior mascara e seguendo tutte le tendenze della moda, puoi ottenere un risultato spettacolare, per un look elegante.

Tenendo conto del fatto che il mascara è il prodotto per il trucco più popolare, utilizzato da milioni di donne in tutto il mondo, dà immediatamente espressività allo sguardo. Trovare un buon mascara, che non lasci residui e dia alle ciglia l’effetto desiderato non è facile, ma possibile. Se scegli la formula giusta, puoi aggiungere la lunghezza mancante alle ciglia, aumentare il loro volume e rendere lo sguardo più espressivo.

Prima di considerare la domanda su quale è il mascara migliore 2023, i consulenti del più grande negozio online di cosmetici e profumeria MAKEUP, affermano che è necessario soffermarsi sui criteri in base ai quali i clienti valutano questo cosmetico:

marchio famoso;

ottima qualità e facilità di applicazione;

effetto visibile dopo l’applicazione;

effetti curativi (nutre, rinforza le ciglia, ecc).

Ti chiedi come scegliere il miglior mascara? Questo cosmetico è molto importante, perché crea il tocco finale nel trucco – può dare l’effetto di allungamento, volume, piegatura o tre effetti contemporaneamente. Un modello di mascara può differire da un altro in base allo scovolino – sono realizzati in fibra di silicone o sintetici. Devi provare entrambi i tipi e vedere quale risultato ti piace di più. In generale, lo scovolino in silicone offre una migliore colorazione di ogni ciglia, rendendo lo sguardo il più espressivo possibile. Gli scovolini differiscono anche nella loro forma – ci sono modelli speciali per l’allungamento, ci sono – per creare volume. Ad esempio, il mascara con uno scovolino a forma di cucchiaio applica perfettamente il colore su ogni ciglia, sollevandole ulteriormente e creando una curva seducente.

Non possiamo nominare un singolo prodotto come il “mascara migliore in assoluto”, ma in base alle recensioni dei clienti, alla popolarità e agli effetti che hanno, vi presentiamo i primi 3 migliori mascara che sono rimasti in cima dall’inizio di quest’anno.

Clarins Supra Lift & Curl – massimo effetto di lunghezza e volume

Il nome parla da solo! Un prodotto cosmetico rivoluzionario che dona l’effetto di ciglia lunghe e lussureggianti. Unico in tutto, dalla formula al design dello scovolino, questo mascara di Clarins può essere chiamato anche il miglior mascara effetto ciglia finte. La sua composizione è simile a un prodotto in due fasi: un siero rigenerante e un mascara, che ha fatto colpo nel mondo del trucco. La speciale forma dello scovolino garantisce l’applicazione sulle ciglia più corte negli angoli. Nutre, si prende cura dell’intera lunghezza delle ciglia e viene rimosso facilmente con uno struccante.

Lancôme Hypnose – la magia dello sguardo!

Hypnose Mascara è il miglior mascara allungante che è diventato una vera leggenda. Nella composizione – provitamina B5, olio di palma, cera di carnauba, pantenolo, jojoba ed estratto di acacia. La nuova formula volumizza, ispessisce e incurva istantaneamente le ciglia, ricostruisce la loro struttura, li idrata, rinforza e li rende più forti. L’innovativo scovolino consente un’applicazione facile e confortevole. Lancôme Hypnose è un prodotto cosmetico estremamente preciso che accentuerà il tuo sguardo seducente.

Pupa Mascara Vamp! Extreme – stile classico senza tempo

Come il miglior mascara di Pupa, ha una composizione naturale e una consistenza delicata che incurva e allunga le ciglia, creando l’effetto di un volume a ventaglio. La formula unica fornisce fissazione e si prende cura delle ciglia, rendendole più resistenti. Indispensabile per creare qualsiasi look, da quello romanticamente delicato a quello provocatoriamente audace. Crea l’effetto di ciglia lunghe e folte con una curva seducente. La texture vellutata si applica facilmente e in modo uniforme. Non provoca allergie, è adatto per occhi sensibili.

Come abbiamo detto prima, è impossibile dire quale mascara sia migliore. Ogni donna ha i suoi criteri di selezione e le opinioni possono variare in modo significativo. La nostra valutazione include i mascara occhi che hanno ricevuto le recensioni più positive. La scelta individuale dipende dalla coincidenza di molti punti, che vanno dal tipo di ciglia, dalla sensibilità degli occhi e dall’effetto desiderato, nonché alla classe e al costo del prodotto.