Prendersi cura della propria giovinezza e bellezza è un’azione essenziale per una corretta beauty routine. In questo senso, un aiuto prezioso arriva da trattamenti serali specifici come quello con Bionike Defence Elixage Huile Serum. Rispondere alle domande più comuni legate al prodotto permette di capirne le funzionalità. Con i giusti alleati e la giusta costanza è infatti possibile contrastare e affrontare al meglio il processo naturale di invecchiamento della cute e mantenere la pelle giovane più a lungo.

L’attenzione per la bellezza personale e per la cura della propria pelle deve essere una prerogativa della propria beauty routine. Non sempre servono complesse procedure perché si possa beneficiare di importanti risultati nel quotidiano, a volte bastano poche semplici accortezze e una grande costanza.

Nel tempo e grazie alla ricerca scientifica, sono state individuate alcune formule che possono rivelarsi estremamente importanti al fine di preservare la bellezza e contrastare o prevenire l’invecchiamento cutaneo.

La pelle del viso viene spesso sottoposta a stress e sollecitazioni e, per garantirne la salute, è importante trattarla con prodotti studiati appositamente allo scopo come, ad esempio, Bionike Defence Elixage Huile Serum, dalle numerose proprietà anti-age, che è bene conoscere nel dettaglio per comprendere tutti i benefici assicurati all’utilizzo del siero.

Che cos’è Bionike Defence Elixage Huile Serum?

Innanzitutto, è importante ricordare che bionike defence elixage huile serum deve essere applicato nella beauty routine serale, applicando sulle aree interessate circa 3-4 gocce di prodotto. La sua azione benefica è stata studiata per agire su tre fronti diversi, ma al tempo stesso complementari.

La prima attività di contrasto all’avanzare dell’età è quindi un’azione riparatrice che, agendo direttamente sul derma, va a compensare i danni e i segni lasciati dal tempo. Il siero poi prosegue la sua opera concentrandosi sul restituire densità e sul rimpolpare la pelle stessa.

È stato infatti rilevato che uno dei più importanti segnali del progredire dell’età è la perdita di densità che colpisce in maniera generalizzata il volto. La pelle del viso, giorno dopo giorno, risente della progressiva mancanza di sostanze capaci di farla apparire soda e liscia.

Da ultimo, le proprietà anti-age si attivano per rinnovare le cellule della pelle. Quest’azione è garantita dalla presenza della speciale formula nota come R3. È questo complesso chimico che consente di rigenerare il derma e le relative strutture di sostegno.

Natura e scienza insieme per una pelle rigenerata

Come ogni aspetto legato al benessere psico-fisico, anche la bellezza è una promessa di felicità: ecco perché all’interno di Bionike Defence Elixage Huile Serum sono stati concentrati i migliori elementi benefici, traendo il massimo dalla combinazione di natura e scienza.

Il trattamento fonda alcune delle sue proprietà sulla presenza di un concentrato di GGP. Questo è un elemento che viene ricavato tramite estrazione da un’alga alpina ed è stato scelto per la sua abilità nel proteggere il benessere del derma. In aggiunta, il GGP è in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare e mostra un’alta concentrazione di polifenoli vegetali.

Bionike Defence Elixage Huile Serum mostra, inoltre, una texture particolare, capace di combinare in maniera unica i benefici dell’olio con la praticità del siero. È in questo modo che si viene a creare una formulazione avvolgente, delicata ed estremamente confortevole. Questa formulazione aiuta la pelle a rigenerarsi, andando ad agire sulle imperfezioni e sui segni del tempo.