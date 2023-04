Transatlantic ha debuttato venerdì 7 aprile 2023 con il suo primo capitolo. I telespettatori si chiedono già se sarà prevista una seconda stagione di questa serie tv, tratta da una storia vera.

Transatlantic 2 ci sarà?



Transatlantic ha debuttato su Netflix venerdì 7 aprile 2023, ma i fan si chiedono già se è prevista una seconda stagione. Il primo capitolo prevede sette episodi ed è ispirato al romanzo di Julie Orringer, sul racconto della storia vera dell’Emergency Rescue Committee e del suo fondatore Varian Fry. Il dramma targato Netflix porta la firma della creatrice di Unorthodox, Anna Winger, insieme a quella di Daniel Hendler. Per il momento non sembrano esserci le intenzioni per un rinnovo per una seconda stagione. Il titolo è stato fin da subito presentato come una miniserie destinata a concludersi con la fine del primo ciclo di episodi. Prendendo spunto dal romanzo, che ripercorre vicende realmente accadute, sembra decisamente improbabile che possa esserci una seconda stagione. Lo scopo di Anna Winger è stato quello di trasmettere al pubblico la capacità umana, il grande coraggio e la grande gioia dei protagonisti al centro di questa meravigliosa storia. Con il primo capitolo di Transatlantic sembra essere riuscita a raggiungere il suo scopo. Per questo è difficile pensare che possa esserci una seconda stagione di una storia che è già perfetta così, con un finale giusto per lanciare il messaggio che doveva arrivare. Se, invece, Netflix deciderà di stupire i suoi fan e rinnovare per una nuova stagione di Transatlantic, i nuovi eventuali episodi potrebbero debuttare sulla piattaforma di streaming nel corso del 2024 e potrebbero essere di nuovo sette, proprio come è accaduto per il primo capitolo. La serie tv è tedesca, creata da Anna Winger e diretta da Stephanie Chuat, Veronique Reymond e Mia Meyer.

Trasatlantic: trama e cast della serie tv



La serie tv Transatlantic è ambientata a Marsiglia, nel 1940-1941, un anno dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La prima stagione ripercorre le vicende di uomini e donne che hanno deciso di rischiare la loro vita per aiutare più di 2000 rifugiati a fuggire dalla Francia occupata, tra cui molti artisti e molti scrittori inseriti nella lista dei più ricercati dai nazisti. Per farlo, questo gruppo si è servito di una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale ha poi iniziato a lasciare spazio a collaborazioni inaspettate, nuove amicizie e intense storie d’amore.

Il cast e i personaggi che hanno fatto parte della prima stagione di questa serie tv sono:

Gillian Jacobs è Mary Jayne Gold

è Mary Jayne Gold Cory Michael Smith è Varian Fry

è Varian Fry Lucas Englander è Albert Hirschman

è Albert Hirschman Gregory Montel è Philippe Frot

è Philippe Frot Ralph Amoussou è Paul Kandjo

è Paul Kandjo Deleila Piasko è Lisa Fittko

è Lisa Fittko Amit Rahav è Thomas Lovegrove

è Thomas Lovegrove Corey Stoll è Graham Patterson

Tenendo conto che si tratta di un racconto che si conclude, è decisamente improbabile che possa arrivare un rinnovo da parte di Netflix per una seconda stagione. Se questo dovesse accadere, il cast potrebbe subire dei cambiamenti.