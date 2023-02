San Valentino è la festa dell’amore, è vero, ma come si può risolvere l’atmosfera se si è single? Si può sempre farlo tramite l’amicizia, altro valore fondamentale molto simile – se non uguale – all’amore. Ed è proprio su questo che si basa il nuovo film di e con Alessandro Siani, intitolato Tramite amicizia, disponibile proprio a partire dal 14 febbraio 2023.

Tramite amicizia: quando esce il nuovo film al cinema?

Non poteva esserci occasione migliore di San Valentino per fare uscire il nuovo film di e con Alessandro Siani. Tramite amicizia, una nuova commedia tutta all’italiana, arriva al cinema a partire dal 14 febbraio 2023.

Di che cosa parla Tramite amicizia? La trama del film

Lorenzo (interpretato da Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, chiamata proprio Tramite amicizia, specializzata nel noleggio vero e proprio di amici.

Lo scopo dell’agenzia? Offrire la possibilità a chiunque di avere qualche amico in più con cui confrontarsi e con cui passare del tempo insieme, soprattutto quando non si ha nessuno o si ha semplicemente il desiderio di parlare con qualcuno. Tutto sembra apparentemente “normale”, ma le cose iniziano a cambiare quando a presentarsi nell’agenzia di Lorenzo non sono persone qualunque, bensì i suoi famigliari, tutti dipendenti di una fabbrica di dolci sul punto di essere venduta.

La scelta della vendita arriva dal proprietario Alberto Dessè (interpretato da Max Tortora), che in un momento di vita tremendamente complesso in cui si sente abbandonato da tutti e terribilmente solo, decide di mollare tutto.

Dessè troverà in Lorenzo un amico affidabile e premuroso, pronto ad ascoltarlo e a caricarlo di energie positive. Non solo: grazie anche all’aiuto di tutta una serie di personalità, come quella della cugina Filomena (interpretata da Maria Di Biase), dell’amica Maya (interpretata da Matilde Gioli), le vicende si riempiranno di grandi avventure.

La vera domanda finale, però, è solamente una: riuscirà Lorenzo a rincuorare il proprietario dell’azienda e a salvare, di conseguenza, anche tutti i suoi dipendenti?

Il cast di Tramite amicizia

Alessandro Siani è Lorenzo Monaco;

Max Tortora è Alberto Dessè

Matilde Gioli è Maya

Maria Di Biase è Filomena, cugina di Lorenzo

Yari Gugliucci è Ernesto

Cecilia Dazzi è Fiorenza

Germano Lanzoni è il Commissario

Miloud Mourad Benamara è Kiran

Elodie Serra è Margot

La regia di Tramite amicizia è affidata ad Alessandro Siani, il soggetto della pellicola è stato scritto da Gianluca Ansanelli e da Alessandro Siani, esattamente come la sceneggiatura. Alla produzione, invece, troviamo Massimo Di Rocco, Federica Lucisano e Fulvio Lucisano. La fotografia è affidata a Giovanni Canevari, mentre il montaggio è di Valentina Mariani. Le musiche di Umberto Scipione e tutta la scenografia vede il volto di Cristina Bartoletti. I costumi, infine, sono affidati a Eleonora Rella.

Dove vedere Tramite amicizia

Il nuovo film di e con Alessandro Siani è disponibile in tutti i cinema italiani a partire dal 14 febbraio 2023, proprio nel giorno di San Valentino. Per quanto riguarda lo streaming, invece, ancora non si può dire con certezza dove la pellicola sarà disponibile, ma sicuramente presto lo vedremo in varie piattaforme. Con altissima probabilità, dunque, Tramite amicizia arriverà a noleggio e/o in acquisto e successivamente anche in streaming: dove? Si pensa a Prime Video, a Sky, a NOW, a Paramount +, a Tim Vision e ovviamente anche a Netflix.

Bisognerà attendere per scoprire eventuali aggiornamenti.