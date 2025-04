Un matrimonio che racconta una storia

Le nozze in Armenia non sono solo un semplice evento, ma un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e la tradizione di un popolo. Ogni matrimonio è un’opportunità per celebrare l’amore, ma anche per onorare le radici familiari e religiose. Le cerimonie, che un tempo si protraevano per sette giorni, oggi si concentrano in un’unica giornata, ma non perdono il loro fascino e la loro solennità.

I riti pre-matrimoniali

Prima di arrivare all’altare, le coppie armene seguono una serie di riti pre-matrimoniali che coinvolgono le famiglie. Uno dei momenti più significativi è il khosk-arnel, un incontro formale in cui lo sposo e la sua famiglia visitano la casa della sposa per chiedere la sua mano. Questo rito, che include la condivisione di tè e dolci, segna l’inizio di un legame che unisce non solo i due innamorati, ma anche le loro famiglie.

La cerimonia nuziale

Il giorno del matrimonio, la sposa viene preparata con grande cura dalle donne della sua famiglia. Il momento in cui lo sposo arriva a casa della sposa è carico di emozione e festeggiamenti, con danze e musica dal vivo. La cerimonia religiosa, officiata dalla Chiesa Apostolica Armena, è un momento solenne in cui gli sposi scambiano i voti e ricevono le corone nuziali, simbolo della loro unione.

Abiti e simboli di prosperità

Gli abiti degli sposi sono ricchi di significato. La sposa, che indossa tradizionalmente tre abiti, spesso opta per il bianco, simbolo di purezza, mentre lo sposo indossa uno smoking con fasce colorate che rappresentano il sacrificio e la vita. Durante la cerimonia, gli sposi bevono vino da un calice comune, un gesto che simboleggia la loro unione e la benedizione divina.

Il ricevimento: festa e tradizione

Il ricevimento di nozze è un momento di grande festa, che può durare fino a notte fonda. I piatti tipici armeni, come il kebab e il baba ghanoush, vengono serviti in un’atmosfera conviviale, mentre danze tradizionali come lo Shabash animano la serata. Ogni dettaglio, dai regali scambiati tra le famiglie ai brindisi con il cognac, contribuisce a rendere l’evento memorabile e ricco di significato.