Ballando con le Stelle 2021 è in onda da sabato 16 ottobre. Il cast della trasmissione è al lavoro e le coppie di VIP e ballerini professionisti hanno già rotto il ghiaccio ballando in prima serata. Tove Villfor è una delle ballerine di Ballando con le Stelle ed è in coppia con Alvise Rigo.

Chi è Tove Villfor

Di Tove Villfor si sa che è nata in Svezia il 19 dicembre 1996, quindi sotto il Segno zodiacale del Sagittario. Attualmente vive a Roma. Come ogni ballerina che si rispetti, anche lei ha iniziato a danzare fin da bambina e, in seguito, a partecipare a gare e competizioni di questo settore che l’hanno portata a viaggiare per tutto il mondo.

Oltre alla danza, però, Tove Villfor ha avuto (e ha) anche esperienze professionali in altri campi.

Lavora, infatti, come modella e come attrice, da quest’ultimo punto di vista va ricordata la sua partecipazione alla Serie Tv italiana “Che Dio ci aiuti“.

Per quel che riguarda la sua privata, al momento non si hanno molte informazioni e non si può dire se sia ancora single dopo la fine della sua storia con il ballerino Stefano Oradei oppure se abbia trovato qualcuno che ha fatto breccia nel suo cuore.

Tove Villfor da Ballando on the Road a Ballando con le Stelle

Tove Villfor partecipa quest’anno alla sedicesima edizione di Ballando con le Stelle come ballerina professionista ed è in coppia con Alvise Rigo. Questa è la sua seconda volta all’interno del cast del programma: la sua prima partecipazione è datata 2020 ed è stata in coppia con il pittore Holaf.

Prima di arrivare a Ballando con le Stelle, Tove Villfor ha partecipato anche a Ballando on the Road, il talent di grande successo di Milly Carlucci che, viaggiando per tutta l’Italia, va alla scoperta dei talenti di danza di ogni genere.

Il look di Tove Villfor

Capelli castano scuri di base, ma con tonalità bionde, occhi neri, Tove Villfor è, naturalmente, molto fotogenica. Sul suo profilo Instagram è seguita da 11 mila followers e posta molte foto che la ritraggono sia quando lavora, sia in alcuni momenti del suo quotidiano, anche quando va in palestra.

Il suo look è molto eclettico e, infatti, la vediamo indossare abiti lunghi e mini-abiti, pantaloni in tessuto e jeans e sono molte le foto che la raccontano nel suo lavoro di modella. Il suo make-up è raffinato e anche quando indossa accessori, come collane e orecchini, preferisce quelli che abbiano uno stile minimale.