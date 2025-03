Un laboratorio di idee a Milano

Dal 7 al , il distretto di Tortona a Milano si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di idee, ospitando la Tortona Design Week. Questo evento annuale è atteso con grande entusiasmo da designer, aziende e appassionati di design, e quest’anno si concentra sul tema “Design rEvolution: Connessioni Creative”. L’obiettivo è esplorare come la creatività possa interagire con la tecnologia e la sostenibilità, dando vita a progetti innovativi e stimolanti.

Installazioni immersive e progetti sociali

La Tortona Design Week non è solo un’esposizione di design, ma un’opportunità per riflettere su come il design possa influenzare la società. Tra le installazioni più attese c’è “Connected Sensations” di Ploom, che promette di coinvolgere i visitatori in un’esperienza multisensoriale. Sei artisti della Ploom Design House presenteranno opere che uniscono arte digitale e interattività, trasformando il modo in cui percepiamo il design. Inoltre, il progetto “Foret des Signes – Conception pour Benin” mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche sociali, dimostrando come il design possa essere un motore di cambiamento e inclusione.

Il futuro della mobilità e della moda

Un altro punto focale della settimana sarà “Haus of Automotive” di Konzepthaus, che esplorerà le nuove frontiere della mobilità. Attraverso conferenze e esposizioni di brand innovativi come Zeekr e Lotus, i visitatori potranno scoprire come il design stia plasmando il futuro dell’automobile. Anche il mondo della moda avrà un ruolo importante, con GUESS che presenterà nuove sperimentazioni sui materiali e le forme stilistiche. La fusione tra moda, arte e tecnologia sarà uno dei tratti distintivi di questa edizione, rendendo l’evento ancora più affascinante.

Un hub creativo per il design

Il nhow Milano, punto di riferimento del Tortona Design District, ospiterà la conferenza stampa ufficiale e una serie di installazioni esclusive. Con il suo stile eclettico, nhow Milano si conferma come un hub creativo per artisti e designer di tutto il mondo. La Tortona Design Week 2025 si prospetta quindi come un evento imperdibile, dove innovazione, estetica e impatto sociale si intrecciano per definire il futuro del design. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza che va oltre l’osservazione, ma che invita a partecipare attivamente alla creazione di un mondo migliore attraverso il design.