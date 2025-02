Un momento di tensione sul palco

Il Festival di Sanremo, noto per le sue emozioni e sorprese, ha riservato un episodio inaspettato per il rapper romano Tony Effe. Durante la sua esibizione con il brano ‘Damme na mano’, il 33enne ha dovuto affrontare una situazione imprevista: il personale della Rai gli ha chiesto di togliere la collana che indossava prima di salire sul palco. Questo gesto ha suscitato la sua contrarietà, portandolo a esprimere il suo disappunto in diretta radio.

La reazione di Tony Effe

Intervistato da Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2, Tony ha manifestato la sua rabbia: “Sono arrabbiato, mi hanno levato la collana prima di salire sul palco”. La conduttrice ha cercato di capire le motivazioni dietro a questa decisione, ma il rapper ha risposto con frustrazione: “Chedilo a loro, mò adesso sò cazzi”. Per Tony, la collana rappresenta molto di più di un semplice accessorio; è un simbolo personale, paragonabile al famoso mito di Sansone e la sua forza.

Le regole della Rai e le polemiche

La questione ha sollevato interrogativi sulle politiche della Rai riguardo alla presenza di marchi e accessori sul palco. Durante il Dopo Festival, Alessandro Cattelan ha cercato di chiarire la situazione, spiegando che il divieto potrebbe essere legato alla presenza di marchi visibili. Anche Noemi ha confermato di aver vissuto esperienze simili, aggiungendo un tocco di ironia alla discussione: “Sono però 20 anni che si sa che non si possono mostrare marchi”. I vertici della Rai, in conferenza stampa, hanno ribadito l’importanza di evitare la pubblicità occulta e hanno chiarito che esiste un regolamento specifico per gli artisti.

Un Festival ricco di emozioni

Nonostante l’incidente, Tony Effe ha sottolineato quanto tenga a questo Festival, affermando: “Ci tengo molto a questo Festival, sto assorbendo da tutti”. La sua dedizione e il suo impegno sono evidenti, ma la questione della collana ha messo in luce le tensioni che possono sorgere anche in un contesto festoso come quello di Sanremo. I fan, intanto, si sono divisi tra chi sostiene il rapper e chi comprende le regole della Rai, creando un dibattito acceso sui social media.