Un’innovazione nella routine di bellezza

I toner pads coreani hanno conquistato il cuore delle beauty addicted di tutto il mondo, accumulando oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su TikTok. Questi dischetti di cotone imbevuti di tonico rappresentano un’alternativa pratica e innovativa al tradizionale tonico viso, diventando un must-have nella skincare routine. La loro morbidezza e facilità d’uso li rendono ideali per chi desidera un approccio semplice ed efficace alla cura della pelle.

Benefici e formulazioni

Formulati per affrontare diverse problematiche cutanee, i toner pads coreani offrono una vasta gamma di benefici. Possono illuminare, esfoliare, regolare la produzione di sebo e fornire un surplus di idratazione. Grazie alla loro composizione ricca di attivi ad alta concentrazione, questi dischetti non solo idratano, ma preparano anche la pelle ai trattamenti successivi, migliorando l’assorbimento di sieri e creme idratanti. Ogni pad è dotato di un lato goffrato per una leggera esfoliazione e di uno liscio per lenire e idratare la pelle, rendendoli versatili e adatti a ogni tipo di pelle.

Come utilizzare i toner pads

Utilizzare i toner pads è semplice: basta passarli sul viso deterso, iniziando dal lato goffrato per rimuovere le cellule morte e proseguendo con quello liscio per idratare. Per un trattamento intensivo, è possibile lasciare i dischetti in posa per alcuni minuti, permettendo agli attivi di penetrare in profondità. Questi dischetti non sono tutti uguali; esistono varianti idratanti, esfolianti e schiarenti, da scegliere in base alle esigenze della propria pelle. Ingredienti come acido ialuronico e acqua termale garantiscono un’idratazione profonda, mentre attivi esfolianti come la niacinamide aiutano a combattere le imperfezioni e a restringere i pori.

Prodotti consigliati

Tra i toner pads più apprezzati troviamo il Cosrx One Step Moisture Up Pad, ideale per chi cerca un’idratazione profonda, e l’Abib Glutathiosome Dark Spot Pad, perfetto per attenuare le macchie scure. Per le pelli sensibili, il Skin1004 Madagascar Centella Quick Calming Pad offre un’azione lenitiva grazie agli ingredienti naturali. Infine, per chi desidera un effetto esfoliante, il Numbuzin No.5+ Vitamin-Niacinamide Concentrated Pad è un’ottima scelta. Questi prodotti non solo migliorano l’aspetto della pelle, ma la preparano anche per i trattamenti successivi, rendendo la skincare routine ancora più efficace.