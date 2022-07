Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è scaglaito contro Andrea Pucci per una battuta omofoba nei suoi confronti e sua sorella Gaia ha preso le sue difese via social.

Tommaso Zorzi: la sorella Gaia contro Andrea Pucci

In tanti non hanno apprezzato l’ironia di Andrea Pucci nel suo ultimo show e in particolare Tommaso Zorzi si è scagliato pubblicamente contro il comico pretenendo le sue scuse.

Durante lo spettacolo Andrea Pucci aveva infatti affermato: “Se sei fortunato il tampone te lo fanno in una narice – avrebbe detto – se sei str*** in due narici, se sei molto str*** te lo fanno in gola, se sei Zorzi in c***”. Gaia Zorzi, dotata della stessa pungente ironia del fratello, ha invece scritto in un Tweet: “Forse bisognerebbe iniziare a fare i tamponi anche nel cervello. Così per capire se c’è materia grigia o solo marrone”.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha pubblicamente chiesto che il comico gli domandi scusa e attraverso i social si è sfogato affermando: “Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c***? E’ una roba che mi fa impazzire. Questa cosa degli omosessuali che lo prendono lì, siamo nel 2022, gli anni ’80 sono finiti, ci sono stati i ’90, i 2000, i 2010, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere.

Immaginate se io salgo su un palco e dico ‘oh ragazzi, ho rotto l’aspirapolvere ma non so se prenderne una nuova o usare la moglie di Pucci, con quello che suc…a’. Tu mi daresti del pazzo, mi diresti ‘come ca*** ti permetti, sciacquati la bocca’. Ma siccome fa ridere si può dire che i gay lo prendono tutti nel didietro. A due giorni dal pride di Milano, si può dire?”, e ancora: “Secondo me Pucci mi devi delle scuse”. Il comico si scuserà?