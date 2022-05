Attraverso i social Tommaso Zorzi ha scritto un romantico messaggio al fidanzato Tommaso Stanzani in occasione del loro primo anniversario.

Tommaso Zorzi e Stanzani: il primo anniversario

Un intero anno è trascorso dall’inizio della storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani che, almeno inizialmente, avevano vissuto la loro liaision cercando di stare lontani da occhi indiscreti.

Oggi la coppia non si nasconde più e sui social l’ex vincitore del GF Vip ha scritto un romantico messaggio per il fidanzato: “Da quel giorno nulla è cambiato”, ha scritto Zorzi, e ancora: “Mi rendi così felice che non hai idea. Buon primo anniversario Amore Mio”. In tanti sui social hanno fatto gli auguri alla coppia, che sembra essere più felice e unita che mai.

Tommaso Stanzani a sua volta ha scritto: “Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro.

Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla”.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: come si sono conosciuti

Tommaso Zorzi è più felice che mai al fianco di Tommaso Stanzani e sui social non perde occasione per raccontare ai fan la sua storia d’amore con il giovane ballerino. I due si sono conosciuti grazie a Maria De Filippi, e lo stesso Zorzi ha confessato:

“Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero dentro la casa.

Non potendo vedere Amici, non potevo sapere chi fosse. Quando sono uscito dal Grande Fratello sono andato alla corte di Maria De Filippi”.