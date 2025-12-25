Tommaso Paradiso: il viaggio dell’ex frontman dei Thegiornalisti

Esplora la vita di Tommaso Paradiso: dall'infanzia alle sue straordinarie conquiste come artista solista dopo il successo con i Thegiornalisti. Scopri il percorso musicale, le influenze artistiche e i traguardi che hanno segnato la sua carriera, rendendolo uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana contemporanea.

Tommaso Paradiso è un cantautore romano che ha segnato la scena musicale italiana con il suo carisma e talento. Nato il 25 giugno 1983, ha vissuto un’infanzia segnata dall’assenza del padre, abbandonandolo quando era ancora un neonato. Cresciuto a Roma, Paradiso ha trovato nella musica una via di fuga e un modo per esprimere le proprie emozioni.

Un talento precoce nella musica

La passione di Tommaso per la musica è sbocciata all’età di 11 anni, ispirata da un brano degli Oasis che lo ha colpito profondamente.

La sua carriera musicale ha preso il volo nel 2009, quando è diventato il frontman della band Thegiornalisti. Il gruppo ha rapidamente guadagnato popolarità grazie a una serie di successi, tra cui hit che hanno scalato le classifiche italiane.

Collaborazioni e riconoscimenti

Oltre al suo lavoro con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha collaborato con numerosi artisti di spicco. Nel 2015 ha scritto la musica per il singolo Luca lo stesso di Luca Carboni, un brano che ha ottenuto un notevole successo.

Nel 2017, ha partecipato alla creazione di L’esercito dei selfie, una hit popolare del duo Takagi & Ketra, e ha scritto anche per Gianni Morandi il brano Una vita che ti sogno!.

La svolta da solista e la regia

Nel settembre 2019, Paradiso ha annunciato la sua decisione di lasciare i Thegiornalisti. Con un post sui social, ha comunicato ai fan che d’ora in poi la sua musica sarebbe stata espressione personale: “D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso”.

Questa scelta ha segnato un nuovo capitolo della sua carriera, portandolo a esplorare la sua individualità artistica.

Il debutto come regista

Tommaso ha avviato una nuova avventura come regista con il film Sulle nuvole, per il quale ha anche composto la colonna sonora. Questo progetto dimostra la sua versatilità e il desiderio di esplorare nuovi ambiti creativi. È stato inoltre annunciato che parteciperà al Festival di Sanremo nel 2026, un evento che rappresenta un importante traguardo per la sua carriera.

Vita privata e passioni

La vita personale di Paradiso si distingue per il suo interesse. Attualmente è in una relazione con Carolina Sansoni, un’imprenditrice nel settore della moda. Carolina ha anche partecipato al video musicale del brano New York, dove ha condiviso un momento di intimità con Tommaso. Paradiso ha manifestato il desiderio di diventare padre, esprimendo la volontà di avere una famiglia numerosa: “Vorrei 12 figli… Non vedo l’ora che capiti”.

Interessi e sfide personali

Tommaso ha condiviso le sue sfide personali, come la lotta contro gli attacchi di panico, affrontata con l’aiuto di una psicologa. Inizialmente, aveva mostrato resistenza a chiedere supporto, ma l’assistenza professionale gli ha consentito di superare momenti difficili. Inoltre, si descrive come un uomo romantico, ma anche un po’ pigro, con una passione per il calcio e un tifo accanito per la Lazio.

Tommaso Paradiso si conferma un artista poliedrico, capace di emozionare attraverso la sua musica e la sua vita personale. La sua crescita, da giovane talento a icona della musica italiana, continua a ispirare molti e a far sognare.