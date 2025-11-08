Tommaso Cerno: La Straordinaria Carriera di un Protagonista del Giornalismo Italiano

Tommaso Cerno, figura di riferimento nel panorama giornalistico italiano, rappresenta un esempio di come la passione per la scrittura e l’impegno sociale possano confluire in una carriera di successo. Nato nel 1975 a Udine, Cerno ha avviato il proprio percorso professionale fondando un giornale durante gli anni delle scuole medie. Questo primo passo ha segnato l’inizio di un’avventura che lo ha portato a diventare un protagonista nel mondo dell’informazione.

Le origini e la formazione di un giornalista

Cresciuto in un ambiente stimolante, Cerno ha sviluppato una forte passione per la comunicazione fin dalla giovane età. Proveniente da una famiglia con un padre tipografo e una madre assistente sociale, ha vissuto a stretto contatto con il mondo dell’informazione. L’odore dell’inchiostro e della carta ha costantemente influenzato il suo approccio al giornalismo. Cerno afferma: “Mio padre era tipografo e mia madre si occupava di persone in difficoltà.

Per lei, i problemi dei giovani erano una realtà da affrontare”. Questa formazione ha arricchito la sua esperienza, permettendogli di acquisire una visione profonda e consapevole della società.

I primi passi nel giornalismo

Il debutto nel mondo della stampa avviene nel 1992, quando Cerno pubblica il suo primo articolo per il Gazzettino. Utilizzando uno dei primi telefoni cellulari disponibili, ricorda come quel dispositivo fosse un sogno per molti: “Costavano un sacco di soldi, ma riuscii a farmene regalare uno per il compleanno”.

Questa esperienza lo spinge a scrivere e raccontare storie, una passione che lo accompagnerà per tutta la vita.

La carriera e le inchieste di successo

La carriera di Cerno si evolve rapidamente, portandolo a lavorare per diverse testate, tra cui il Messaggero Veneto e successivamente a L’Espresso. Un momento cruciale si verifica quando si occupa del caso di Eluana Englaro, un’inchiesta che gli consente di ricevere il prestigioso Premio Cronista 2009.

Questo lavoro rappresenta non solo un punto di svolta nella sua carriera, ma stimola anche una profonda riflessione sul ruolo del giornalista e sulla responsabilità di dare voce a chi non l’ha mai avuta.

Le sfide in politica e la direzione di grandi testate

Dopo un’intensa esperienza come direttore de L’Espresso, Cerno entra in politica, diventando senatore per il Partito Democratico. La sua indipendenza ideologica lo porta a posizioni critiche nei confronti del suo stesso partito, in particolare riguardo al DDL Zan, che definisce provocatoriamente “una cag**ta pazzesca”. Nonostante le polemiche, Cerno si distingue come un personaggio capace di stimolare il dibattito pubblico e di affrontare temi delicati con schiettezza.

Un volto noto della televisione

Oltre al giornalismo scritto, Cerno ha trovato una nuova dimensione in televisione. Nel corso della sua carriera, è diventato co-conduttore di Domenica In, un programma di successo su Rai 1, dove affianca celebrità come Mara Venier. Questa esperienza gli consente di raggiungere un pubblico più ampio, portando la sua visione e il suo stile diretto anche sul piccolo schermo.

Affrontare la vita con coraggio

Recentemente, Cerno ha rivelato di convivere con un cancro, un’esperienza che ha affrontato con straordinaria forza interiore. “È un ospite che ti porti dietro per sempre”, afferma, dimostrando come la sua resilienza si manifesti anche nei momenti più difficili. La sua capacità di parlare apertamente di esperienze personali e di argomenti tabù ha contribuito a farne non solo un giornalista, ma anche un simbolo di lotta e speranza per molti.

La storia di Tommaso Cerno rappresenta il percorso di un uomo che ha saputo trasformare la propria passione per il giornalismo in una carriera caratterizzata da sfide e successi. Dall’inizio della sua avventura tra i banchi di scuola, Cerno ha scalato le gerarchie fino a diventare direttore di importanti testate e conduttore di programmi televisivi. Oggi, continua a essere un punto di riferimento nel panorama dell’ informazione italiana.