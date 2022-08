Se Netflix sta ricevendo tante critiche per il catalogo piuttosto scarno di novità estive da parte dei suoi abbonati, sembra che Disney Plus invece sia destinato a centrare il colpo ancora una volta. Pur avendo già arricchito l’offerta con prodotti come Ms Marvel e Moon Knight nel corso del mese di luglio, ha deciso di offrire qualche altra chicca agli utenti anche ad agosto.

Disney Plus non va in vacanza: tantissime novità ad agosto

Si sa, l’estate è periodo di vacanze e viaggi, ma anche di relax e ozio e dunque Disney Plus coglie la palla al balzo per coccolare un po’ i suoi seguaci. Sono in arrivo serie tv e film, che come sempre non dimenticano di abbracciare il mondo Marvel che ormai è un marchio distintivo della piattaforma.

Cominciando la carrellata, la prima novità approderà su Disney Plus il 3 agosto: si tratta di Lightyear – La vera storia di Buzz, l’intramontabile astrnauta giocattolo che tutti hanno amato nei film di Toy Story.

Dopo il successo nelle sale cinematografiche, Buzz è pronto a conquistare anche gli abbonati di Disney Plus. Lo stesso giorno, verranno caricate tutte le stagioni della serie tv Malcolm: una chicca televisiva degli anni duemila che farà sorridere tutti i nostalgici!

Il 5 agosto arriveranno invece il film Prey, una fantascienza in tinte spaventose, e lo speciale Lego Star Wars Summer Vacation per i più piccini.

Disney Plus: tra i tanti film in arrivo non mancano le novità Marvel

Anche nel catalogo Marvel di Disney Plus sono in arrivo delle novità. Nello specifico si tratta di una serie tv e una miniserie. La prima è She-Hulk: Attorney at Law di cui sarà protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany) ovvero la cugina del “classico” Hulk. Ad aggiungere un tocco in più al personaggio c’è il suo lavoro da avvocato, chiaramente specializzato in casi di un certo “livello” di straordinarietà. Una bella perla per Disney Plus e gli amanti del genere. Il giorno di lancio della serie tv, piuttosto attesa dal pubblico, sarà il 17 agosto.

L’altra novità dell’universo Marvel è invece la miniserie I am Groot, che vede protagonista un personaggio amatissimo dei Guardiani della Galassia, per l’appunto Groot, doppiato da Vin Diesel. La serie sarà composta da cinque corti nei quali seguiremo la crescita di Baby Groot. La data di uscira prevista è il 10 agosto.

Infine, non per la Marvel ma per un universo altrettanto amato, il 31 agosto sarà il giorno di uscita per la serie tv Andor. Parliamo quindi del campo di Star Wars: la serie TV originale di Disney Plus vede infatti protagonista il pilota Cassian Andor. Sarà dunque lui al centro delle vicende narrate, che si collocano temporalmente prima di quanto visto in Star Wars – Rogue One.

Tutte le novità sono molto attese dagli abbonati di Disney Plus, che continua a delineare un catalogo sempre più targettizato e preciso, che risponde alla perfezione ai bisogni del pubblico. Che Disney Plus, continuando così, sia destinato a scalzare Netflix dal cuore degli utenti? Chissà…