The Movie Critic, ultimo film di Quentin Tarantino: cosa sappiamo

Quentin Tarantino è pronto per la sua ultima opera. Il leggendario regista sta preparando il suo decimo film, che si intitolerà The Movie Critic. Scopriamo insieme tutti i dettagli che sono emersi su questa nuova pellicola molto attesa.

The Movie Critic sarà l’ultimo film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino è pronto per realizzare la sua opera finale. Si tratta del suo decimo film, l’ultimo della sua carriera, che sicuramente sarà un successo. Il leggendario regista di Pulp Fiction, Le Iene, Django Unchained e C’era una volta a Hollywood starebbe compiendo passi avanti per regalare al pubblico il suo ultimo film. Secondo alcune fonti, Quentin Tarantino avrebbe già dato gli ultimi ritocchi alla sceneggiatura e sarebbe pronto a far partire le riprese della pellicola entro il prossimo autunno. Manca davvero poco per la realizzazione di questa sua ultima opera, che non solo sarà particolarmente attesa, ma potrebbe entrare nella storia del cinema. I dettagli per il momento sono ancora pochi, sul progetto stanno mantenendo il massimo riserbo, ma ciò che è emerso è il titolo di questo ultimo film, che sarebbe The Movie Critic.

Quentin Tarantino ha sempre sostenuto di voler arrivare a dirigere 10 film. Il leggendario regista e sceneggiatore per il momento è fermo a quota nove, se si considera Kill Bill come un film unico, e questo mese compirà 60 anni, l’età in cui ha sempre dichiarato di volersi ritirare. Il nuovo progetto del regista per il momento sembra non avere ancora uno studio alle spalle, ma potrebbe essere acquisito già nelle prossime ore. Per il momento la favorita sembra essere la Sony Pictures, la quale aveva già provveduto alla distribuzione di C’era una volta a Hollywood, altro grande successo di Tarantino, uscito nel 2019.

The Movie Critic: la possibile trama del film

Di cosa parlerà il film The Movie Critic? Sono emersi pochissimi dettagli su quella che potrebbe essere la storia raccontata. Sembra che possa essere ambientata a Los Angeles, verso la fine degli anni ’70 e dovrebbe avere al suo centro una protagonista femminile. La storia potrebbe concentrarsi sulla figura di Pauline Kael, una delle critiche cinematografiche più importante e più influente di tutti i tempi. La donna, che è scomparsa nel 2001, è stata una professionista davvero impeccabile e anche poliedrica, avendo pubblicato anche saggi e romanzi. Era molto conosciuta nell’ambiente per i suoi rapporti burrascosi con i redattori e i registi. Verso la fine degli anni ’70 ottenne l’incarico di consulente per la Paramount, una posizione che accettò per volere dell’attore Warren Beatty. Quentin Tarantino ha sempre manifestato la sua grande ammirazione per Pauline Kael. Le tempistiche dell’avventura della critica in Paramount sembrano coincidere perfettamente con i tempi e i luoghi citati nella sceneggiatura di The Movie Critic, per cui è proprio la donna l’indiziata numero uno come protagonista di questa storia. Questo decimo e ultimo film di Quentin Tarantino si presta già a diventare un grande successo, come le sue precedenti pellicole. Se tutto andrà come previsto, entro il prossimo autunno inizieranno le riprese.