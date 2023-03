The Lighthouse, film diretto da Robert Eggers, è datato 2019 e ora è disponibile alla visione anche su Netflix. Mitologia, simbolismi, misteri e mostri marini: The Lighthouse è il film cult che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

The Lighthouse: la trama del film

Siamo nel XIX secolo e i guardiani del faro Thomas Wake ed Ephraim Winslow arrivano su un’isola deserta. Una volta approdati lì, sono incaricati di occuparsi della torre di segnalazione titolare per un turno di quattro settimane. All’interno dei suoi alloggi Winslow fa la scoperta di una statuetta di una sirena e decide di tenerla tutta per sé. L’atmosfera, già inizialmente abbastanza strana e inquietante, comincia a “peggiorare” nel corso della narrazione Thomas convincerà Ephraim a ubriacarsi insieme per la prima volta e i due si perderanno nei fiumi dell’alcol, ampliando le visioni e alimentando anche la nascita di eventi surreali di difficile comprensione. I due protagonisti sono in continuo scontro, si odiano, poi si avvicinano, si scrutano e si studiano fino all’osso, letteralmente. The Lighthouse è un incubo a occhi aperti, in cui misteri, allucinazioni, scontri ed eventi assurdi porteranno alla morte di Howard, che si troverà steso su una scogliera dell’isola nudo e senza un occhio, mentre uno stormo di gabbiani mangia le sue viscere.

Il cast di The Lighthouse

Il film cult di Robert Eggers è costituto da un cast niente male:

Robert Pattinson : Thomas Howard / Ephraim Winslow

: Thomas Howard / Ephraim Winslow Willem Dafoe : Thomas Wake

: Thomas Wake Valeriia Karaman : sirena

: sirena Logan Hawke: Ehpraim Winslow

Dove vedere The Lighthouse

The Lighthouse arriva ufficialmente su Netflix. Finalmente dopo tanto tempo il film cult di Robert Eggers approda sulla nota piattaforma streaming. Si ricorda che per potere vedere in totale tranquillità il film (come tutti gli altri disponibili sul sito) è obbligatorio sottoscrivere un abbonamento, il cui prezzo cambierà a seconda della quantità di schermi coinvolti.

La spiegazione di The Lighthouse: i significati dentro il film

Si può dire qualsiasi cosa ma non che The Lighthouse non sia originale. Il capolavoro cult di Eggers, infatti, riesce a catturare l’attenzione del pubblico in una manciata di secondi. La quantità estrema di simbolismi e di citazioni storico-mitologiche è tangibile, proprio come lo è il senso del mistero e, soprattutto, dell’assurdo.

Si tratta di elementi molto vicini al regista, amante sincero delle favole, dei miti e del folklore. Nel caso di The Lighthouse la tradizione marittima è avvolgente. Non a caso, infatti, la base della pellicola si ispira a un caso di omicidio reale che all’inizio del XIX secolo ha coinvolto due guardiani di un faro gallese. Tra i simboli più gettonati c’è anche quello del gabbiano, fil rouge che connette i protagonisti e che porta con sé diversi significati importanti. Non a caso, infatti, The Lighthouse si conclude con l’immagine di uno stormo di gabbiani impegnato a mangiare le viscere di Ephraim, lo stesso che all’inizio ne aveva afferrato uno e sbattuto violentemente contro una roccia. Il gabbiano è la personificazione di un umano? Eggers questo lo sa bene e non lo utilizza a caso, anzi, ne fa una radice portante di tutta la narrazione.

La scena finale? Un chiaro riferimento a Prometeo e alla sua fine. Il film necessita di una grande attenzione, ma il suo fascino è assolutamente totalizzante. Un capolavoro da vedere almeno una volta nella vita.