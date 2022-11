The Crown 5: i gioielli della serie tv

Nella giornata dell’uscita della quinta stagione di The Crown, scopriamo insieme quali riproduzioni di gioielli reali vedremo nella serie, dallo zaffiro di fidanzamento di Diana alla tiara preferita di Elisabetta II.

I gioielli che vedremo nella quinta serie di The Crown

Oggi, 9 novembre, esce la quinta stagione di The Crown. Dieci nuovi episodi che raccontano un periodo difficile per la famiglia reale britannica. Si parla moltissimo anche dei look scelti per la serie e dei gioielli. Parte dei gioielli, ovviamente falsi ma non meno costosi, sono stati rubati sul set dello Yorkshire lo scorso febbraio. La produzione non ha voluto rilasciare dettagli sul furto, ma il bottino era di circa 150mila sterline e tra i beni sottratti ci sono molti pezzi d’antiquariato e alcuni monili che avrebbe sfoggiato Imelda Staunton nel ruolo della Regina Elisabetta, così come la replica di un uovo Fabergé russo appartenuto a Giorgio V, nonno della sovrana scomparsa.

Il successo di The Crown è dovuto anche alla fedeltà di costumi e gioielli, che sono stati realizzati da specialisti del settore. In una delle immagini promozionali della serie, Elisabetta porta incastonata nei capelli la tiara belga di zaffiri. Nata come collana di proprietà di Luisa del Belgio, è stata la stessa sovrana ad acquistare il cimelio risalente al 19esimo secolo. Le serviva un diadema da abbinare alla parure di zaffiri che il padre Giorgio VI le aveva donato in occasione delle nozze.

Presente anche la spilla che il principe Alberto aveva regalato alla regina Vittoria il giorno prima del matrimonio, che la sovrana aveva sfoggiato nel giorno delle nozze, il 9 febbraio 1840. La spilla è famosa anche perché è stata l’ispirazione di uno degli anelli di fidanzamento più famosi di sempre, quello firmato da Garrard che Carlo ha regalato a Diana e che ora possiede Kate. Un anello che si vede bene anche nella serie tv, già a partire dal trailer, indossato da Elizabeth Debicki. Tra gli zaffiri è presente anche quello cabochon dell’imperatrice Maria Feodorovna di Russia, gioiello che la regina Mary si aggiudicò all’asta negli anni ’30.

Gioielli in The Crown: spilla di diamanti e diademi preziosi

Nella serie saranno presenti anche la spilla di diamanti a forma di fiocco della regina Mary, conosciuta come The True Lover’s Knot, che la regina ha appuntato al soprabito per le nozze di William e Kate, la Tiara Kokoshnik della regina Alessandra, tra i più preziosi della collezione di Elisabetta II e la Girls of Great Britain and Ireland Tiara, la preferita della sovrana. Tra i diademi presenti anche la Lotus Flower Tiara, sul capo della principessa Margaret. Un cimelio molto amato dalla Regina Madre e preso in prestito dalla figlia. Nella quinta stagione è presente anche Elisabetta Bowes-Lyon, madre di Elisabetta II, che nella serie indossa la tiara Greville, una delle preferite di Camilla, e la collana di perle e diamanti che la regina Alexandra aveva ricevuto in dono dal marito Edoardo VII, figlio della regina Victoria. Nella serie si parla molto di Diana, intramontabile icona fashion. Sarà presente il girocollo di perle con l’enorme zaffiro circondato da diamanti. Quella pietra era incastonata in una spilla ovale che la Regina Madre ha regalato alla moglie del nipote. Presente anche la Lover’s Knot tiara, commissionata a Garrard nel 1914 dalla regina Mary. Riapparve dopo il matrimonio tra Diana e Carlo, come dono della suocera alla nuora.