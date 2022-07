Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata avvertita questa mattina, venerdì 22 luglio, intorno alle 5.02 ora locale, in Giappone.

Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 5.2

All’alba di questa mattina, venerdì 22 luglio, intorno alle 5.02, ora locale, in Giappone è stata avvertita una violenta scossa di terremoto.

La scossa è stata di magnitudo 5.2. L’epicentro del terremoto è stato a 5 chilometri di distanza da Misawa, nella prefettura di Aomori, in Giappone. Momenti di grande paura a causa della forte scossa, ma per il momento non ci sono ulteriori informazioni su eventuali danni a cose o persone.