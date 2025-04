Tensioni e polemiche nell’ultima puntata di Ne vedremo delle belle

Tensioni tra giuria e concorrenti

La finale di Ne vedremo delle belle ha riservato momenti di alta tensione, con scontri accesi tra la giuria e alcune concorrenti. Al centro delle polemiche troviamo la conduttrice Mara Venier, che ha dovuto affrontare le critiche di diverse partecipanti, tra cui Laura Freddi, Patrizia Pellegrino e Veronica Maya. Queste ultime hanno espresso il loro disappunto riguardo al giudizio della giuria, accusando i membri di non prestare attenzione alle loro performance. La Maya ha addirittura affermato: “Quando si tratta di me si vota non so che cosa”, evidenziando un clima di sfiducia nei confronti della giuria.

Valeria Marini: diva o bersaglio?

Nel corso delle puntate, Valeria Marini si è confermata come la vera protagonista del programma, attirando l’attenzione non solo per le sue performance, ma anche per il suo comportamento controverso. Le sue colleghe l’hanno accusata di essere irrispettosa e di non rispettare le regole del programma, in particolare Angela Melillo, che ha lanciato attacchi diretti alla soubrette. Marini ha risposto alle critiche con fermezza, dichiarando: “È tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. Vi rispetto, siete voi che non rispettate me.” Questo scambio di accuse ha reso l’atmosfera ancora più tesa, con la giuria che ha cercato di mantenere la calma durante la finale.

Un finale ricco di emozioni

La serata finale ha visto anche momenti di grande emozione, con Valeria Marini che ha trionfato nella prova del tango, dimostrando di avere ancora molto da offrire. Tuttavia, le polemiche non si sono placate, e Mara Venier ha dovuto intervenire per chiedere chiarimenti a Marini riguardo alla sua assenza alle prove. La risposta della soubrette, che ha parlato di problemi di salute, ha suscitato ulteriori discussioni. “Ho avuto l’emicrania”, ha spiegato, ma le sue colleghe non hanno mostrato segni di comprensione. La tensione palpabile ha reso la finale di Ne vedremo delle belle un evento memorabile, ma anche controverso, lasciando il pubblico con molte domande e poche risposte.