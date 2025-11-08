Tendenze Unghie Dicembre: Scopri i Look Imperdibili del Mese!

Argomenti trattati
Con l’arrivo di novembre, si avvicina la stagione delle feste. Questo mese rappresenta un momento ideale per preparare le celebrazioni, attraverso decorazioni, riunioni familiari e brindisi. Sebbene dicembre possa sembrare lontano, sono molte le opportunità per esprimere la propria creatività, in particolare tramite le manicure.
I colori delle unghie di dicembre si ispirano ai toni festivi, mantenendo un aspetto elegante e senza tempo. Mentre i tradizionali rossi e verdi dominano, le loro varianti più scure si impongono, con tonalità come il rosso scuro, il verde bosco e il moss green.
Le finiture scintillanti stanno vivendo una rinascita, con tendenze innovative come le unghie a cat-eye e finiture delicate e luccicanti.
I colori classici per le feste
Una manicure rossa rappresenta un grande classico che non passa mai di moda, perfetta per ogni periodo dell’anno. Tuttavia, per il mese di dicembre, è fondamentale scegliere una tonalità che si adatti all’atmosfera invernale. Secondo Amy Ling Lin, fondatrice di Sundays Studio, un rosso più profondo e sofisticato è l’ideale per le serate invernali e le celebrazioni del mese.
Due opzioni da provare
Tra le migliori scelte ci sono Sundays No.17 ($18) e Gucci Goldie Red ($30), che offrono una variazione elegante del rosso tradizionale.
Per un’interpretazione più audace, il rosso oxblood è una scelta perfetta. Con il suo sottotono di mogano ricco, questa tonalità permette di realizzare una manicure che unisce stile e semplicità. È una transizione ideale mentre ci si avvicina a dicembre e alla stagione invernale.
Due opzioni da provare
Tra i suggerimenti ci sono Orly Persistent Memory ($11) e Dazzle Dry Passionate Red ($22), che offrono intensità e carattere.
Tonalità neutre per un look elegante
All’inizio dell’anno, le tendenze per le unghie neutre hanno preso piede, ma ora si sta assistendo a un’evoluzione. Sebbene stili come le unghie “soap” e “ice cream” siano diminuiti, la ricerca di un aspetto delicato continua a essere presente. La nuova tendenza è rappresentata da un nude cremoso, quasi trasparente, che sta conquistando il pubblico.
Due opzioni da provare
Per ottenere questo look sofisticato, è consigliabile optare per una sfumatura naturale con una finitura semi-trasparente, come Gelcare Nude BB Cream ($24) e Manucurist Active Smooth ($19).
Finiture scintillanti per le celebrazioni
Con le festività in arrivo, è probabile che almeno una volta si opti per una manicure luccicante. Sebbene l’argento non sia completamente superato, Lin suggerisce di considerare una finitura dorata. “Il suo calore rispecchia la gioia e la luminosità del mese, aggiungendo un tocco festivo,” afferma.
Due opzioni da provare
Tra le migliori scelte, troviamo Sundays No.1 ($18) e Essie Good as Gold ($10), che offrono una brillantezza delicata ma affascinante.
