Tendenze Unghie Dicembre: Scopri i Look Imperdibili del Mese!

Preparati per le festività con le tendenze più eleganti per le unghie di dicembre! Scopri le ultime novità e stili per unghie che renderanno il tuo look festivo indimenticabile. Scegli tra glitter scintillanti, colori vivaci e design innovativi per esprimere al meglio la tua personalità durante le celebrazioni. Non perdere l'occasione di brillare con le unghie più trendy di questo mese!

Con l’arrivo di novembre, si avvicina la stagione delle feste. Questo mese rappresenta un momento ideale per preparare le celebrazioni, attraverso decorazioni, riunioni familiari e brindisi. Sebbene dicembre possa sembrare lontano, sono molte le opportunità per esprimere la propria creatività, in particolare tramite le manicure.

I colori delle unghie di dicembre si ispirano ai toni festivi, mantenendo un aspetto elegante e senza tempo. Mentre i tradizionali rossi e verdi dominano, le loro varianti più scure si impongono, con tonalità come il rosso scuro, il verde bosco e il moss green.

Le finiture scintillanti stanno vivendo una rinascita, con tendenze innovative come le unghie a cat-eye e finiture delicate e luccicanti.

I colori classici per le feste

Una manicure rossa rappresenta un grande classico che non passa mai di moda, perfetta per ogni periodo dell’anno. Tuttavia, per il mese di dicembre, è fondamentale scegliere una tonalità che si adatti all’atmosfera invernale. Secondo Amy Ling Lin, fondatrice di Sundays Studio, un rosso più profondo e sofisticato è l’ideale per le serate invernali e le celebrazioni del mese.

Due opzioni da provare

Tra le migliori scelte ci sono Sundays No.17 ($18) e Gucci Goldie Red ($30), che offrono una variazione elegante del rosso tradizionale.

Per un’interpretazione più audace, il rosso oxblood è una scelta perfetta. Con il suo sottotono di mogano ricco, questa tonalità permette di realizzare una manicure che unisce stile e semplicità. È una transizione ideale mentre ci si avvicina a dicembre e alla stagione invernale.

Due opzioni da provare

Tra i suggerimenti ci sono Orly Persistent Memory ($11) e Dazzle Dry Passionate Red ($22), che offrono intensità e carattere.

Tonalità neutre per un look elegante

All’inizio dell’anno, le tendenze per le unghie neutre hanno preso piede, ma ora si sta assistendo a un’evoluzione. Sebbene stili come le unghie “soap” e “ice cream” siano diminuiti, la ricerca di un aspetto delicato continua a essere presente. La nuova tendenza è rappresentata da un nude cremoso, quasi trasparente, che sta conquistando il pubblico.

Due opzioni da provare

Per ottenere questo look sofisticato, è consigliabile optare per una sfumatura naturale con una finitura semi-trasparente, come Gelcare Nude BB Cream ($24) e Manucurist Active Smooth ($19).

Finiture scintillanti per le celebrazioni

Con le festività in arrivo, è probabile che almeno una volta si opti per una manicure luccicante. Sebbene l’argento non sia completamente superato, Lin suggerisce di considerare una finitura dorata. “Il suo calore rispecchia la gioia e la luminosità del mese, aggiungendo un tocco festivo,” afferma.

Due opzioni da provare

Tra le migliori scelte, troviamo Sundays No.1 ($18) e Essie Good as Gold ($10), che offrono una brillantezza delicata ma affascinante.

