Il colore protagonista della stagione

La London Fashion Week ha svelato le tendenze trucco per l’autunno/inverno 2025, dove il colore diventa il vero protagonista. Le collezioni presentate hanno dimostrato che il make up non ha paura di osare, richiamando stili del passato e reinterpretandoli in chiave moderna. Le ciglia esagerate e le sopracciglia colorate sono solo alcune delle novità che hanno catturato l’attenzione degli esperti del settore.

Sperimentazione e creatività

La parola d’ordine di questa stagione è sperimentare. Le settimane della moda londinesi hanno offerto un palcoscenico ideale per giocare con le tonalità più vivaci e le texture più innovative. Sulle guance, il blush rosa si fa notare con macchie audaci, mentre labbra e occhi si tingono di colori accesi, dalle sfumature calde dell’arancio al profondo terra di Siena. La tecnica di applicazione prevede pennellate morbide che distribuiscono il colore in modo uniforme, creando un effetto tono su tono.

Ritorno delle icone e delle tecniche di make up

Tra i trend più affascinanti, spiccano le ciglia lunghe e folte, che richiamano l’iconico look di Twiggy, e i rossetti extra lucidi con finish vinilico. Non mancano tocchi di glamour con cristalli applicati sugli zigomi e sugli occhi, mentre il rossetto nero si fa strada in contrasto con un viso privo di altri elementi di make up. La tecnica dello strobing, che utilizza solo l’illuminante per esaltare i lineamenti, si abbina perfettamente a una pelle satinata, regalando un aspetto luminoso e quasi etereo.

Unghie audaci e minimalismo

Le unghie non sono da meno, con una trasformazione che spazia dal minimalismo a creazioni più audaci. La tendenza per le unghie nude continua a dominare, ma si arricchisce di nail art in 3D con perle e borchie metallizzate. La french manicure si reinventa con punte metallizzate, cromate o colorate, offrendo un tocco di originalità a un classico intramontabile.