Scopri i look più cool del momento, dal bubble ponytail ai riflessi rame, passando per accessori metallici e texture naturali.

L’autunno 2026 porta con sé una ventata di energia urbana: le strade di Milano, New York e Londra diventano laboratori viventi di stile capelli. Le tendenze emergono non solo dalle passerelle, ma soprattutto dalle chiacchiere dei bar, dalle clip dei video su TikTok e dai look dei passanti. In questo periodo, il confine tra haute couture e streetwear si assottiglia, permettendo a chiunque di sperimentare acconciature strutturate, colori audaci e accessori che sfidano la tradizione.

Nel nostro viaggio attraverso le strade più influenti, scopriamo quali idea si stanno trasformando in vero e proprio must-have per la stagione. Dalla coda bubble più alta a raggi di rame intenso, passando per texture naturali e accessori metal-lici, ogni proposta è pensata per chi vuole distinguersi senza rinunciare a un tocco di praticità.

Updo e trecce che dominano lo street style

Bubble ponytail e raccolti ribelli con dettagli metallici

Il bubble ponytail nato nei club underground, è oggi il simbolo di un’energia raccolta ma pronta a esplodere. Si parte da una base alta, avvolta in ciocche ben definite che creano l’effetto “bolle” volumizzate. Alcuni stilisti aggiungono finiture metalliche – come mini anelli o clip argentate – per conferire al look un’aria futuristica. La coda, seppur alta, rimane comoda e si adatta a qualsiasi tipo di capo, dal bomber alle giacche di velluto.

Doppio chignon e trecce reinventate

Il ritorno del doppio chignon richiama le vibrazioni anni 2000, ma con una chiave di volta più moderna: i due codini sono asimmetrici, uno più alto dell’altro, e vengono lasciati liberi di muoversi. Accanto a questa proposta, le trecce si rinnovano con spessori variabili e inserzioni di ciocche colorate, creando un contrasto delicato ma decisamente di impatto. Entrambe le opzioni sono particolarmente amate da chi vuole un’acconciatura che sia al contempo elegante e ribelle.

Palette di colore: dal rame acceso al rosa pastello

Rame intenso e animalier su ciocche selezionate

Il rame è il protagonista indiscusso di quest’autunno: una tonalità vibrante, quasi infuocata, che illumina i capelli anche nelle giornate più grigie. Molte persone lo portano su tutta la chioma, ma una tendenza emergente prevede l’uso del colore animalier su ciocche isolate, creando un effetto “zebra” cromatico. Questa combinazione scosta rende il look audace senza risultare eccessivamente aggressivo.

Biondi aranciati, rosa pastello e platino accecante

Per chi ama le sfumature più chiare, il biondo aranciato si ispira a frutti estivi – pesca, mandarino, litchi – e aggiunge calore al tono di base. Accanto a questo, il rosa pastello sabbiato e mescolato al biondo, si presenta come un delicato accento di dolcezza. Il platino infine, è tornato in tutta la sua brillantezza: le ricrescite non spaventano più, grazie a una manutenzione più intelligente e a prodotti specifici per mantenere l’effetto luminoso.

Texture, finiture e accessori metallici

Flipped ends, gel scultoreo e frangia centrale

Le punte alzate conosciute come “flipped ends”, spuntano verso l’alto creando un’aria sbarazzina e dinamica. Possono essere ottenute con una piega delicata o con un gel leggero che mantiene la forma senza appesantire. Il gel scultoreo effetto bagnato, è un must per chi vuole un look “wet look” ben definito: si blocca la chioma e si modellano ciocche precise, sia lisce sia testurizzate. La frangia al centro larga e vaporizzata, permette al viso di “respirare” e aggiunge un tocco di modernità.

Accessori metallici, perle decorative e cerchietto a zig-zag

Gli accessori metallici rimangono un punto fermo dello street style: quest’anno prediligono le finiture argentate, più fresche rispetto al tradizionale oro. Le perle incastonate su ciocche selezionate, trasformano l’acconciatura in un vero e proprio gioiello capillare, regalando un’aria maximalista. Il cerchietto a zig-zag rivisitazione degli anni ’90 lanciata da grandi maison, è indossato sia in modo minimalista che con varianti più elaborate, diventando un accessorio versatile per ogni outfit.