Tendenze capelli: un ritorno agli anni Settanta

La Milano Fashion Week ha svelato le tendenze capelli per la stagione autunno/inverno 2025-26, rivelando un forte ritorno al volume e a stili che richiamano gli anni Settanta. Gli hairstylist, come Andrea Gennaro di Wella Professionals, hanno enfatizzato l’importanza di texture naturali e volumi esagerati, abbandonando i look wet per abbracciare una bellezza più autentica e spontanea. Le acconciature presentate sono state concepite per esaltare i materiali dei vestiti, creando un’armonia visiva tra moda e hairstyle.

Volume e forme iconiche

Il volume è diventato la parola d’ordine di questa stagione. Gennaro ha sottolineato come le forme iconiche, come il pixie e lo shaggy, stiano tornando in auge, con un focus particolare sulla valorizzazione della forma del viso. I capelli corti, in particolare, sono stati scelti da molte modelle per esaltare l’ovale, mentre i volumi si spostano dalle punte alle spalle, creando un effetto equilibrato e sofisticato. Questa tendenza invita tutte le donne a sperimentare con i propri capelli, abbracciando stili che riflettono la loro personalità.

Acconciature lussuose e sofisticate

Durante la sfilata di Ferragamo, l’ispirazione era un look estremamente lussuoso, con una riga centrale che diventa un must per le prossime stagioni. Anche la collezione di Roberto Cavalli ha visto un’acconciatura audace e lucida, in perfetta sintonia con l’estetica della collezione “Pompeii Future”. Qui, il contrasto tra eleganza e grinta ha dato vita a look sofisticati e potenti, dimostrando come l’acconciatura possa essere un elemento chiave per esprimere la personalità di chi la indossa.

La bellezza della diversità

La collezione di Max Mara ha portato in passerella un’interpretazione dell’eleganza ispirata alle sorelle Brontë, con acconciature che esaltano la femminilità e la passione. Gli hairstylist hanno lavorato su diverse texture, creando onde morbide per i capelli ricci e enfatizzando la lucentezza per quelli lisci. Questa attenzione alla diversità dei capelli e alla loro naturalezza è un messaggio forte: ogni donna può trovare il proprio stile, valorizzando le proprie caratteristiche uniche.

Conclusione: abbracciare la propria individualità

In sintesi, le tendenze capelli per l’autunno/inverno 2025-26 invitano a celebrare la propria individualità attraverso volumi audaci e texture naturali. Che si tratti di un pixie corto o di onde voluminose, l’importante è sentirsi a proprio agio e riflettere la propria personalità. La moda non è solo ciò che indossiamo, ma anche come ci presentiamo al mondo, e i capelli sono un elemento fondamentale di questa espressione.