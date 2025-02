Dalle acconciature punk ai make-up naturali, ecco i look da non perdere.

Un palcoscenico di stile e creatività

La London Fashion Week non è solo un evento dedicato alle passerelle, ma anche un’importante vetrina per i look delle celebrità che affollano il front row. Qui, ogni dettaglio conta e le scelte di stile delle ospiti possono influenzare le tendenze future. Quest’anno, le acconciature, il make-up e le manicure hanno catturato l’attenzione, rivelando un mix di audacia e raffinatezza.

Make-up audaci e acconciature innovative

Tra i look più sorprendenti, spiccano i make-up di ispirazione punk, con ciglia drammatiche e colori vivaci. Le celebrità hanno osato con scelte audaci, come il rossetto rosso lacca e le tonalità nude, creando contrasti affascinanti. Le acconciature, invece, hanno mostrato una varietà di stili, dal bob rigoroso di Pixie Geldof, arricchito da accessori per capelli, a raccolti rétro come quello di Leonie Hanne, che ha incorniciato il viso con ciocche morbide.

Manicure e dettagli che fanno la differenza

Le manicure non sono state da meno, con le nipoti di Lady Diana, Amelia ed Eliza Spencer, che hanno sfoggiato uno smalto rosa confetto abbinato a unghie medio corte. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di freschezza ai loro look, dimostrando che anche le unghie possono essere un elemento chiave nel definire uno stile. La varietà di scelte, dalle unghie arrotondate a quelle più audaci, ha reso la London Fashion Week un vero e proprio laboratorio di tendenze.

Il potere degli accessori

Gli accessori per capelli hanno continuato a dominare le scelte stilistiche delle celeb, con dettagli che hanno conferito un twist scanzonato ai look più formali. La riga centrale e le punte all’insù di Pixie Geldof hanno dimostrato come un semplice accessorio possa trasformare un’acconciatura in un’opera d’arte. Inoltre, la frangia piena di Markella Kavenagh ha catturato l’attenzione, diventando l’accessorio hair del momento.

Un mix di eleganza e audacia

La London Fashion Week ha messo in luce un mix di eleganza e audacia, con le celebrità che hanno saputo interpretare le tendenze in modo personale e creativo. Ogni look racconta una storia, un’emozione, e riflette il carattere di chi lo indossa. Con l’Autunno-Inverno 2025-26 in arrivo, ci aspettiamo di vedere come queste tendenze evolveranno e quali nuove sorprese ci riserveranno le future sfilate.