Non sarà certo un tatuaggio a suggellare lo speciale rapporto che intercorre tra mamma e figlia ma può certamente essere un segno, anche piccolo, che ci ricordi per sempre questo legame così speciale. Frasi e disegnini si trasformano in una sorta di cordone ombelicale d’inchiostro, simbolico ovviamente, per avere sempre con noi parte di questo sentimento più unico che raro.

Ecco quindi alcune delle idee più belle raccolte dai social e da cui prendere ispirazione.

Tatuaggi per mamma e figlia: le idee più belle

L’ultima in ordine di tempo è stata Ambra Angiolini che dopo la separazione dal compagno Massimiliano Allegri, ha dovuto affrontate la poca delicatezza del mondo dei social e della televisione, o almeno di parte di questo. Al suo fianco, pronta a difenderla e ad alleviare il dolore per la fine della sua storia d’amore, c’è sempre stata la figlia Yolanda, una dei due figli avuti dal matrimonio, poi finito, con il cantante Francesco Renga.

Mamma e figlia si sono fatte immortalare mentre sfoggiano il loro tatuaggio in comune: un volto di profilo, la figlia, e un “dandelion” con i semini portati via dal vento, l’ex star di “Non è la Rai”.

I più classici

Tra le idee più carine per un tatuaggio “mamma e figlia” c’è anche quella di tatuarsi un animale e il proprio cucciolo. I più gettonati sono i felini: gatti e leonesse ritratti o stilizzati, ma per rendere il tatuaggio ancora più personale potrete scegliere magari il vostro animale preferito o un soggetto insolito come, per esempio, due papere.

Grande classico anche il tatuaggio per mamma e figlia che ritrae delle rondini, l’ideale soprattutto per chi, di figlia, ne ha più di una. Un disegno piccolo ma fortemente romantico che simboleggia anche il compito di una madre di insegnare ai propri figli a “spiccare il volo”.

Quelli stilizzati

Tanto semplici quanto significativi, sono i tatuaggi stilizzati. Tra i più comuni ci sono i cuori, spesso tatuati sulla parte esterna del polso, per essere sempre visibili ma non troppo impegnativi. Perfetti per chi non ama i tatuaggi troppo vistosi.

Un po’ più vistosi ma molto eleganti invece, sono i tatuaggi che ritraggono i fiori, simbolo femminile per eccellenza. Delicatissima e fortemente simbolica per esempio, questa coppia di papaveri in bianco e nero, che ritraggono un fiore già sbocciato e uno che, invece, deve ancora sbocciare.

Quelli simpatici

Non è necessario che tra le caratteristiche di un tatuaggio per mamma e figlia, ci sia anche quella di avere un significato strappalacrime. Come abbiamo già visto nel caso delle due papere, un tatuaggio può anche essere estremamente simpatico e, in questa simpatia, nascondere un significato nascosto. Questo, coloratissimo, che ritrae due figure femminili stilizzate impegnate in una conversazione attraverso il “telefono senza fili”, può essere la scelta ideale per chi vive lontano.

A proposito di mamme e figlie lontane, si sa un rapporto di questo tipo è sinonimo di casa, quel luogo sicuro in cui rifugiarsi quando ci si sente tutto il mondo contro. Nulla di meglio di una rosa dei venti quindi, per farci ritrovare sempre la strada di casa.