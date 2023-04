Venerdì 28 aprile 2023 arriva su Italia 1 in prima serata il film Taken – La vendetta. Protagonista della pellicola è Liam Neeson e la trama d’azione e thriller vi coinvolgerà sin dal primo minuto. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul film, tra trama, cast e qualche curiosità.

Taken – La vendetta: la trama del film con Liam Neeson

Il film di Olivier Megaton, conosciuto meglio come Taken 2, racconta la storia di Bryan Mills, nuovamente protagonista di tutta la vicenda. Ex agente della CIA residente a Los Angeles e grandissimo esperto di arti marziali e uso professionale delle armi, l’uomo è particolarmente incline alla violenza (omicidi a sangue freddo compresi). Dopo essere riuscito a salvare la figlia nel primo capitolo del revenge film, Bryan Mills è adesso un bersaglio particolarmente ricercato. I vertici della mafia albanese vogliono vendetta e lo vogliono morto a tutti i costi, ma ancora questo Mills non lo sa. L’uomo, infatti, è tornato a fare la sua vita a Los Angeles e sta cercando di recuperare il rapporto con l’ex moglie Lenore, stando sempre ben attento a tenere sott’occhio la figlia Kim, reduce da episodi poco piacevoli.

I mafiosi albanesi, nel frattempo, tra torture e omicidi terribili, scoprono che la prossima tappa di Mills sarà proprio Istanbul: grande notizia per la loro sete di vendetta!

Il viaggio- teoricamente di famiglia – verso Istanbul, si trasforma in qualcosa di tremendo e sarà proprio Kim a dovere salvare tutta la famiglia: a quale costo, però?

Il cast di Taken – La vendetta

Oltre al grande Liam Neeson ( è Bryan Mills) nei panni del protagonista, Taken – La vendetta vanta un cast molto ricco:

Maggie Grace: Kim Mills

Famke Janssen: Lenore “Lennie” Mills-St. John

Rade Šerbedžija: Murad Hoxha

Leland Orser: Sam Gilroy

Jon Gries: Mark Casey

D. B. Sweeney: Bernie

Luke Grimes: Jamie

Alain Figlarz: Suko

Taken – La vendetta (o Taken 2) è prodotto da Luc Besson, mentre alla produzione esecutiva c’è Michael Mandaville. La casa di produzione è la 20th Century Fox.

Tre curiosità su Taken – La vendetta

È sempre interessante scoprire che cosa si cela dietro la costruzione di un film. Nel caso di Taken – La vendetta, ad esempio, ci sono alcune curiosità che forse sono rimaste inedite a molte persone.

Inizialmente per la parte di Bryan Mills si era pensato a Michey Rourke: il motivo? Perché Liam Neeson sembrava non essere convinto del progetto, ma a quanto pare ci ha ripensato e il successo è stato enorme; Inizialmente Taken – La vendetta era stato pensato come un film vietato ai minori di 17 anni, età poi abbassata a 13; Nel film c’è un riferimento alla tragedia della Costa Concordia. Ciò perché il tragico evento si è verificato proprio nel periodo in cui si stavano svolgendo le riprese del film. Citazione visibile sulla televisione della stanza d’hotel di Mills: è proprio sullo schermo di questa che si vede la diffusione della notizia della grande tragedia.

Taken – La vendetta arriva in prima serata su Italia 1 venerdì 28 aprile 2023: buona visione!