Il viso ovale: un’armonia perfetta

Il viso ovale è considerato uno dei più armoniosi e versatili, grazie alle sue proporzioni equilibrate. Questo tipo di volto si distingue per lineamenti delicati e un profilo privo di spigoli, rendendolo ideale per una vasta gamma di hairstyle. Se hai un viso ovale, sei fortunata: puoi sperimentare con diversi stili, dai tagli corti ai lunghi, senza preoccuparti di regole rigide. Ma quali sono i tagli più adatti per esaltare la tua bellezza naturale?

Tagli corti: freschezza e modernità

I tagli corti sono perfetti per chi desidera un look fresco e pratico. Il pixie cut, ad esempio, è un’ottima scelta per mettere in risalto i lineamenti del viso ovale. Questo hairstyle, con ciocche scalate, dona un tocco di eleganza e modernità. Un’altra variante interessante è il pixie con frangia laterale, che incornicia dolcemente il volto, creando un effetto armonioso e sofisticato. Anche il caschetto corto, soprattutto nella versione asimmetrica o sfilata, aggiunge carattere senza risultare troppo severo.

Tagli medi: equilibrio tra praticità ed eleganza

Se stai cercando un compromesso tra praticità ed eleganza, i tagli medi sono la scelta ideale. Il lob, un caschetto medio e geometrico, è perfetto per valorizzare la forma del viso ovale. Puoi portarlo liscio per un look minimalista o con onde morbide per un effetto più romantico. Un’altra tendenza per la primavera 2025 è il taglio clavicut, che sfiora le clavicole e dona leggerezza e movimento. Arricchire il taglio con ciocche lunghe e sfilate può incorniciare il volto in modo naturale e armonioso, mentre una frangia a tendina aggiunge un tocco di morbidezza senza appesantire il look.

Capelli lunghi: styling e versatilità

Per chi ama i capelli lunghi, ci sono molte possibilità di styling per valorizzare un viso ovale. È consigliabile optare per scalature leggere che evitino un effetto piatto. Gli hairstyle caratterizzati da onde morbide sono perfetti per donare movimento e eleganza al volto. La riga centrale, in particolare, segue la simmetria del viso e ne esalta l’armonia. Se desideri un look più audace, puoi provare il taglio hime, con ciocche più corte nella parte frontale, per dare maggiore definizione ai contorni del viso. Celebrità come Lady Gaga hanno già adottato questo stile, dimostrando che il viso ovale può essere valorizzato in modi sorprendenti e moderni.