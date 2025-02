Dai look di Sarah Toscano e Naomi Watts, ecco i tagli da non perdere.

Le tendenze capelli della primavera 2025

Con l’arrivo della primavera 2025, il mondo della bellezza si prepara a rinnovarsi con tagli di capelli freschi e innovativi. Tra le celebrità che dettano legge in fatto di hairstyle, spiccano nomi come Sarah Toscano e Naomi Watts, le cui scelte stilistiche promettono di ispirare molte donne. La chioma lunga e il chin bob sono i due tagli che stanno già facendo parlare di sé, portando un tocco di freschezza e originalità.

Il look di Sarah Toscano al Festival di Sanremo

Sarah Toscano ha scelto di rinnovare il suo look in occasione del Festival di Sanremo, optando per un taglio lungo con scalature che donano movimento e vitalità alla sua chioma. La frangia, leggermente sfilata e più lunga ai lati, incornicia perfettamente il suo viso, mentre la nuova tonalità di castano scuro aggiunge intensità al suo sguardo. Per completare l’hairstyle, ha abbinato un elegante foulard stampato, avvolto con cura attorno al capo e annodato sul collo, creando un effetto sofisticato e chic. Gli occhiali da sole, infine, conferiscono un’aria misteriosa e affascinante.

Il chin bob di Naomi Watts: un classico rivisitato

Non da meno, Naomi Watts ha sfoggiato il chin bob, un taglio che sfiora il mento e incornicia il volto in modo impeccabile. La riga centrale e la piega appiattita donano un aspetto elegante e raffinato. La tonalità biondo vanigliato illumina il suo viso, mentre la ricrescita ben gestita aggiunge un tocco di originalità. Questo hairstyle è perfetto per chi desidera esprimere personalità e femminilità, rendendolo ideale per diverse occasioni.

Come scegliere il taglio giusto per il tuo viso

Il chin bob è particolarmente adatto per chi ha un viso allungato o ovale, mentre è meglio evitarlo su visi squadrati o tondi, poiché potrebbe accentuarne i lineamenti. Questo taglio versatile può essere acconciato in vari modi: onde leggere, riga obliqua, boccoli modellati con riga a zig zag, o una piega morbida con scriminatura centrale. Per le occasioni speciali, un frisé può aggiungere un tocco di glamour, mentre ciuffi di colore fucsia o turchese possono rendere il look ancora più originale.