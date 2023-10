Suzanne Sommers si è spenta all’età di 76 anni, dopo una carriera ricca di film e sitcom. L’attrice era molto amata per via dei suoi famosissimi ruoli in Tre Cuori in affitto e Una bionda per papà.

Suzanne Somers è morta: i 10 migliori film con l’attrice

Suzanne Somers è morta all’età di 76 anni. L’attrice, da oltre 20 anni, lottava contro un tumore al seno. È scomparsa la mattina del 15 ottobre e l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia, che era riunita accanto a lei, pronta per festeggiare il suo 77esimo compleanno. Suzanne Somers, infatti, è nata il 16 ottobre 1946 a San Bruno, in California. È diventata famosa in tutto il mondo per i ruoli di Chrissy, nella sitcom Tre Cuori in affitto, e di Carol, in Una bionda per papà.

Scopriamo insieme 10 film, sitcom e show con l’attrice.

Tre cuori in affitto : una sitcom molto amata, andata in onda dal 1977 al 1984, che ha donato il successo all’attrice. La serie parla di Janet, Chrissy e Jack, che condividono le loro vite piene di colpi di scena in un appartamento a Santa Monica, come inquilini dei pittoreschi signori Roper;

: una sitcom molto amata, andata in onda dal 1977 al 1984, che ha donato il successo all’attrice. La serie parla di Janet, Chrissy e Jack, che condividono le loro vite piene di colpi di scena in un appartamento a Santa Monica, come inquilini dei pittoreschi signori Roper; Una bionda per papà : una sitcom andata in onda dal 1991 al 1998. I protagonisti sono Frank Lambert, imprenditore divorziato con tre figli, e Carol Foster, estetica vedova con tre figli. I due, quasi senza conoscersi, durante una vacanza in Giamaica decidono di sposarsi. Al loro ritorno decidono di non dire nulla ai figli, ma di dare loro modo di conoscersi;

: una sitcom andata in onda dal 1991 al 1998. I protagonisti sono Frank Lambert, imprenditore divorziato con tre figli, e Carol Foster, estetica vedova con tre figli. I due, quasi senza conoscersi, durante una vacanza in Giamaica decidono di sposarsi. Al loro ritorno decidono di non dire nulla ai figli, ma di dare loro modo di conoscersi; American Graffiti: film di George Lucas, del 1973. Quattro adolescenti in una cittadina della California, nell’estate 1962, hanno un’ultima notte dedicata alla spensieratezza prima di affrontare le loro vite da adulti;

Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan: un film del 1973. Un tenente della polizia con metodi particolarmente sbrigativi inizia a sospettare che gli autori di un omicidio, effettuato a scopi politici, si trovino in realtà tra gli agenti;

La cantina degli orrori : un film del 1999. Nei pressi dell’abitazione di C.J, adolescente appassionato di baseball, c’è una casa messa in vendita. C.J inizia a spiare i movimenti del nuovo vicino di casa e gli sembra di vedere i coniugi che commettono un omicidio. Quando va dalla polizia per denunciare viene preso in giro, così decide di indagare da solo;

: un film del 1999. Nei pressi dell’abitazione di C.J, adolescente appassionato di baseball, c’è una casa messa in vendita. C.J inizia a spiare i movimenti del nuovo vicino di casa e gli sembra di vedere i coniugi che commettono un omicidio. Quando va dalla polizia per denunciare viene preso in giro, così decide di indagare da solo; Niente di personale : un film del 1980. Roger Keller, professore universitario di diritto, e l’avvocato Abigail Adams, si lasciano coinvolgere dal tentativo di proteggere un terreno fertile in Alaska dalle malvagie intenzioni di chi ha proposti lontani dal rispetto dell’ambiente. Tra i due, inevitabilmente, scatta qualcosa di romantico;

: un film del 1980. Roger Keller, professore universitario di diritto, e l’avvocato Abigail Adams, si lasciano coinvolgere dal tentativo di proteggere un terreno fertile in Alaska dalle malvagie intenzioni di chi ha proposti lontani dal rispetto dell’ambiente. Tra i due, inevitabilmente, scatta qualcosa di romantico; She’s the sheriff : sitcom americana andata in onda dal 1987 al 1989. Hildy Granger è una giovane donna il cui marito, sceriffo della contea di Lakes, muore improvvisamente. Vedova e con due figli da mantenere, accetta l’offerta del commissario di nominarla sceriffo, nonostante la mancata esperienza;

: sitcom americana andata in onda dal 1987 al 1989. Hildy Granger è una giovane donna il cui marito, sceriffo della contea di Lakes, muore improvvisamente. Vedova e con due figli da mantenere, accetta l’offerta del commissario di nominarla sceriffo, nonostante la mancata esperienza; Spiaggia a Zuma : film del 1978. Una rockstar fallita si trasferisce nel paesino di Zuma Beach per lasciarsi alle spalle il passato e vivere a contatto con la gioventù;

: film del 1978. Una rockstar fallita si trasferisce nel paesino di Zuma Beach per lasciarsi alle spalle il passato e vivere a contatto con la gioventù; The Suzanne Show : uno show personale dell’attrice molto amata dal pubblico grazie alla sua carriera ricca di successi;

: uno show personale dell’attrice molto amata dal pubblico grazie alla sua carriera ricca di successi; Dimmi che non è vero: film del 2001, ultima apparizione dell’attrice. Un uomo impegnato a cercare la madre biologica fa una scoperta incredibile. Rischia di essere il fratello della donna di cui si è innamorato.

