Nella serata di Rai 3 del 14 aprile 2022 andrà in onda Sulla mia pelle, il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della vicenda giudiziaria che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast del film.

Sulla mia Pelle, tutto sulla trama

Sulla mia pelle racconta, come dicevamo, gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi: un giovane uomo di 31 anni fermato per droga che entra nel carcere sulle sue gambe per poi uscirci senza vita. Le immagini, inutile negarlo, ce le ricordiamo tutti: il corpo di Stefano, magrissimo adagiato su un tavolo di marmo, con la pelle interamente ricoperta da quelli che sembrano lividi causati da percosse, non certo da una “caduta dalle scale” per citare il film stesso.

Nel film inoltre vengono fatti vedere i filmati reali di Cucchi e si fa anche sentire la sua voce, mentre partecipa rassegnato al proprio processo, tentando di difendersi senza mai perdere la calma.

Il cast

A prestare il volto a Stefano Cucchi è un magistrale Alessandro Borghi, che con un’interpretazione potente cerca di dare voce al povero ragazzo, che non può più difendersi. Con lui nel cast anche Jasmine Trinca, che interpreta invece la sorella di Cucchi e Milvia Marigliano e un commuovente Max Tortora che prestano invece i propri volti ai genitori.

Curiosità

La vicenda di Stefano Cucchi, che oggi ha finalmente ottenuto giustizia con la condanna di chi ha causato la sua morte, non è solo la vicenda di un ragazzo arrestato per droga, ma è la dimostrazione che qualche volta, qualcosa nella giustizia si inceppa a causa della presenza delle così dette mele marce. È la storia di un abuso di potere che mette i brividi ma è anche la storia di una famiglia che fa di tutto per restituire giustizia al proprio caro.

Quello che è successo a Stefano Cucchi ha letteralmente diviso e sconvolto tutta l’Italia, coinvolgendo diversi campi, dalla politica al mondo dello spettacolo, che si è schierato dalla parte di Cucchi e della sua famiglia.