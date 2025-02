Un’esperienza unica nel mondo della Nail Art

Le studentesse Matilde Ballatore e Lucrezia Marsiglio, provenienti dalla scuola Arti e Mestieri di Rosolini, hanno vissuto un’esperienza straordinaria partecipando all’International Nail Cup Roma 2025. Questo prestigioso campionato mondiale, dedicato alla Nail Art, ha visto la partecipazione di talenti provenienti da ogni angolo del pianeta. Accompagnate dalla loro docente di manicure, Liudmyla Zhyltsova, le ragazze hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con professionisti del settore, ampliando le loro conoscenze e competenze.

Competizioni e crescita personale

Durante l’evento, Matilde e Lucrezia hanno partecipato a diverse competizioni, tra cui Gel Art Manicure, Frange in Acrilico e Stiletto. Queste sfide non sono state solo un modo per misurarsi con le altre partecipanti, ma anche un’importante occasione di crescita personale e professionale. “Non abbiamo affrontato questo avvenimento come una gara – hanno dichiarato le studentesse – ma come un’opportunità per apprendere e conoscere nuove realtà.” La loro esperienza è stata arricchita dall’incontro con altre studentesse e professioniste del settore, creando un ambiente di scambio e apprendimento reciproco.

Il supporto della scuola e l’importanza delle esperienze formative

Le studentesse hanno espresso la loro gratitudine verso il presidente Ars Giuseppe Sassano e il direttore Salvo Lo Bianco per il supporto ricevuto durante il viaggio. La scuola Arti e Mestieri di Rosolini si distingue per la sua attenzione alla formazione pratica, offrendo agli studenti non solo stage lavorativi, ma anche la possibilità di partecipare a eventi di rilevanza internazionale. “La nostra scuola non perde occasione per promuovere esperienze formative che arricchiscono il percorso educativo degli alunni”, hanno sottolineato le studentesse. Con un’offerta formativa che spazia dalla Meccatronica all’Estetica, l’Ars Istruzione Rosolini si prepara ad accogliere nuovi studenti, offrendo laboratori all’avanguardia e un ambiente stimolante.