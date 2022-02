Il Covid è arrivato anche nello studio di Striscia la Notizia e, secondo indiscrezioni, Enzo Iacchetti sarebbe risultato positivo al tampone. Per precauzione il suo collega Ezio Greggio sarebbe stato messo in isolamento e nelle prossime ore i due verranno sostituiti alla conduzione del TG Satirico.

Enzo Iacchetti ha il Covid

Secondo i rumor in circolazione Enzo Iacchetti sarebbe risultato positivo a Covid-19 e per questo anche il suo collega Ezio Greggio starebbe rispettando l’isolamento (come previsto in questi casi per ragioni di sicurezza). Al tg satirico di Striscia la Notizia al loro posto, nelle prossime ore potrebbero esservi Sergio Friscia e Roberto Lipari, che già avevano condotto il programma tv tra novembre e dicembre 2021.

Enzo Iacchetti: come sta

Al momento Enzo Iacchetti non ha fornito delucidazioni sulle sue condizioni di salute e in tanti sui social sono in attesa di sapere se il conduttore romperà il silenzio. Al momento nessuna informazione ufficiale è stata data neanche dal TG satirico di Antonio Ricci che, con tutte le probabilità, svelerà la verità nelle prossime ore.

Il Covid a Sanremo 2022

I contagi da Coronavirus stanno dando qualche problema anche ad altri programmi tv e, ovviamente, anche all’organizzazione del Festival di Sanremo.

Nei giorni scorsi anche il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus e, per questo, ha dovuto rinunciare a prendere parte alla kermesse (si sarebbe dovuto esibire come direttore de Le Vibrazioni, ma in sua vece è stato trovato un sostituto).