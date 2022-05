Stripper: testo e significato della canzone di Achille Lauro all’Eurovision 2022

Il cantautore italiano, Achille Lauro, noto per i suoi lavori ed esibizioni, rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper. Scopriamo il testo e il significato della canzone Stripper.

Testo di Stripper

È una stripper, sì

Questo amore è uno strip club, ah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, corri

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin (ah-ah)

Ma che stupida voglia che ho

Quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha seicento cavalli

Io il suo beagle, è il mio Personal Jesus

I don’t know (ehi)

All I need is love (ehi-ehi)

All I need is love (ehi)

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori

E vado fuori di me

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Madonna che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

I don’t know

Significato

Stripper è il singolo di Achille Lauro con cui ha vinto concorso musicale Una Voce per San Marino, il programma di selezione del rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest 2022. La canzone vuole capovolgere e sradicare non solo le norme di genere ma anche le norme sociali. Inoltre, Achille, ha ammesso che il brano ha un significato ancora più profondo: