Strategie Efficaci per Mantenere la Massa Muscolare durante l’Utilizzo del GLP-1

Le terapie a base di GLP-1 sono ampiamente apprezzate per la loro efficacia nel promuovere la perdita di peso. Tuttavia, una delle preoccupazioni principali associate a un rapido dimagrimento è la potenziale perdita di massa muscolare. Questo fenomeno si verifica frequentemente, specialmente per coloro che non prestano attenzione all’alimentazione e all’esercizio fisico durante il trattamento. Per chi è all’inizio del proprio percorso di dimagrimento o cerca di recuperare muscoli dopo mesi di terapia, esistono strategie e esercizi raccomandati da esperti per garantire la conservazione della massa muscolare.

La sfida della perdita di muscoli

Secondo il trainer di fitness e boxe, Kollins Ezekh, la vera difficoltà per chi utilizza i GLP-1 non è solo la perdita di peso, ma anche il mantenimento della massa muscolare. “Quando l’appetito diminuisce, è facile mangiare meno e perdere involontariamente forza”, avverte Ezekh. È quindi fondamentale adottare un approccio che consenta di mantenere la definizione e la tonicità muscolare anche in deficit calorico, una condizione comune durante l’uso di GLP-1, come afferma l’esperta di benessere Kira Jones Matousek.

Strategie per il mantenimento muscolare

Ci sono diverse scelte di vita che possono aiutare a preservare i muscoli durante il percorso con i GLP-1. Ezekh sottolinea l’importanza di rimanere attivi e di dare priorità all’apporto proteico quotidiano. “L’obiettivo è rimodellare il corpo, non solo ridurlo”, afferma. Includere un allenamento di resistenza sin dall’inizio della terapia è una strategia chiave per evitare la perdita di forza. Anche semplici esercizi con pesi leggeri o bande di resistenza possono rivelarsi efficaci per sfidare i muscoli e favorire la loro conservazione.

Esercizi consigliati per mantenere la massa muscolare

Tra gli esercizi suggeriti, il movimento di squat con spinta sopra la testa è particolarmente efficace. Questo esercizio combina l’uso della parte inferiore e superiore del corpo, stimolando i muscoli delle gambe, dei glutei, delle spalle e delle braccia. Utilizzare una banda di resistenza sopra le ginocchia mentre si esegue lo squat e sollevare pesi mentre si spinge verso l’alto può aumentare significativamente l’intensità dell’allenamento.

“Questa combinazione implica una resistenza che aiuta a mantenere e sviluppare i muscoli”, spiega Jones Matousek.

Includere esercizi di tonificazione

Un altro esercizio raccomandato da Nicole Winhoffer, personal trainer di celebrità, è il plank con movimento di gamba. Posizionarsi in plank con le braccia sotto le spalle e sollevare una gamba a formare un angolo di 90 gradi. “Abbassati di cinque pollici e poi risolleva i fianchi”, suggerisce Winhoffer. Questo esercizio è utile per tonificare i fianchi, le braccia, le cosce e i glutei. Completare 30 ripetizioni per gamba è un buon obiettivo da raggiungere.

Importanza della costanza e della forma

Non è necessario sollevare pesi pesanti per ottenere risultati. La chiave è la costanza e l’inclusione di movimenti funzionali come squat, affondi, rematori e flessioni, che aiutano il corpo a muoversi come un’unità. Anche solo un paio di sessioni a settimana, utilizzando bande, manubri o il solo peso del corpo, possono fare una grande differenza nel mantenere la forza muscolare”, aggiunge Ezekh.

Inoltre, utilizzare movimenti lenti e controllati è fondamentale per mantenere i muscoli attivi il più a lungo possibile, massimizzando i benefici dell’esercizio. Concentrarsi su ripetizioni lente, tenute e movimenti pulsanti aumenta il tempo sotto tensione e migliora la crescita e la forza muscolare, come consiglia Jones Matousek.

Altri esercizi pratici includono i calci del mulo, che, pur concentrandosi sulla parte inferiore del corpo, coinvolgono anche il resto del corpo, come i bicipiti e il core. Aggiungere una banda di resistenza o pesi alle caviglie può intensificare l’allenamento. Infine, il movimento di nuoto all’indietro è un ottimo modo per migliorare il tono delle braccia; inizia in posizione inginocchiata e inclina il corpo in avanti, portando le braccia in avanti e poi indietro, incrociando la schiena con la mano per un allenamento completo.