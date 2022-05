Stranger Things 4: uscita, cast, episodi, durata

Per la gioia dei fan, che aspettavano questo momento da tanto tempo, la prima parte della quarta stagione di Stranger Things sta per uscire, con tante novità e tanti colpi di scena.

Stranger Things 4: quando esce e dove vederlo

La quarta stagione di Stranger Things, attesissima, uscirà su Netflix in due momenti diversi, perché è stata divisa in due volumi. Il primo volume, con i primi sette episodi su nove, uscirà il 27 maggio 2022, mentre il secondo volume, con i due episodi finali, uscirà il 1° luglio. Il 20 maggio, sul canale YouTube di Netflix, sono stati pubblicati i primi otto minuti del primo episodio, “Hellfire Club”.

Stranger Things 4: la trama

Dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins, sono passati sei mesi. I protagonisti stanno affrontando le conseguenze e si separano per la prima volta, facendo anche i conti con le difficoltà del liceo. Will, la madre Joyce, Jonathan ed Undici si sono trasferiti in California. Le vacanze di primavera sono l’occasione perché Mike raggiunga l’amico e la fidanzata, ma si rende conto che tutto è cambiato.

Intanto, ad Hawkins arriva una nuova minaccia dal Sottosopra, legata ad un terribile omicidio avvenuto in passato per cui Victor Creel è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Gli amici dovranno unire di nuovo le loro forze per cercare di capire come fermare questo nuovo nemico pronto a lasciare il segno. Infine, Hopper, sopravvissuto al terribile finale della terza stagione, cerca dalla Russia un modo per avvisare Joyce che in realtà è ancora vivo.

Stranger Things 4: il cast

Il cast principale di Stranger Things è stato confermato. Saranno presenti i quattro amici di Hawkins, che hanno dato il via alla serie, ovvero Mike Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard, Dustin Handerson, interpretato da Gaten Matarazzo, Lucas Sinclair, interpretato da Cale McLaughlin e Will Byers, interpretato da Noah Schnapp. Presenti anche Undici (Millie Bobbie Brown), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Max Mayfield (Sadie Sink), Steve Harrington (Joe Keery) ed Erica Sinclair (Priah Ferguson). Per quanto riguarda gli adulti sono stati confermati Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), e Karen Wheeler (Cara Buono). Sarà presente anche Martin Brenner, ovvero Matthew Modine.

Per quanto riguarda i nuovi personaggi, la quarta stagione avrà delle sorprese. I nuovi personaggi sono: