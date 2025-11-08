Stefano e Gennarino trionfano ad Affari Tuoi: una vittoria che emoziona!

La puntata di Affari Tuoi del 7 novembre ha regalato a Stefano un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e sorprese.

Il 7 novembre 2025 rappresenta una data significativa per gli appassionati del programma Affari Tuoi. La conduzione di Stefano De Martino ha dato vita a una serata ricca di sorprese e colpi di scena. Tra i concorrenti, si distingue Stefano, un tatuatore dell’Emilia Romagna, il quale si è fatto notare non solo per le sue abilità artistiche, ma anche per una storia personale che ha commosso il pubblico.

Un inizio scoppiettante

Stefano, originario di Pontemaodino di Codigoro, entra in gioco con un sorriso e determinazione. La sua carriera di tatuatore è iniziata dopo un tragico incidente che ha portato all’amputazione di un dito. Questo evento ha segnato una svolta nella sua vita, spingendolo a reinventarsi. Con la sua compagna, Simona, e la figlia Evita, ha trovato la forza di ricominciare e ora si presenta con entusiasmo al gioco.

Gennarino entra in scena

La partita di Stefano prende una piega inaspettata quando, durante i primi tiri, riesce a eliminare alcuni pacchi sfortunati. La vera sorpresa, però, arriva con l’apertura di un pacco che nasconde Gennarino, il cane mascotte del programma. Questo momento di tenerezza regala a Stefano un bonus immediato di 5.000 euro, facendo esplodere l’applauso del pubblico e creando un’atmosfera di gioia contagiosa.

Decisioni difficili e tensione crescente

Dopo il fortunato inizio, la tensione aumenta quando sul tavolo rimangono pacchi con premi significativi. Con solo due opzioni in gioco, 10.000 euro e 75.000 euro, Stefano comincia a sentirsi sotto pressione. De Martino, per alleviare la tensione, decide di adottare un approccio originale: si siede a meditare, trasformando il clima di incertezza in un momento ludico e rilassato, incoraggiando Stefano a rimanere calmo.

Il coraggio di rifiutare

Il Dottore, il personaggio che fa le offerte, propone vari importi, ma Stefano, motivato dal desiderio di aiutare la figlia a realizzare i suoi sogni, rifiuta ogni offerta. La sua determinazione è chiara: vuole vincere per garantire un futuro migliore alla sua famiglia. La lotta tra il cuore e la ragione diventa palpabile quando si trova di fronte all’ultima offerta da 26.000 euro.

Un finale commovente

Alla fine, Stefano si ritrova a scegliere tra 20 euro e 75.000 euro. Con il supporto della sua compagna, decide di seguire il suo istinto e rifiuta l’ultima offerta. La rivelazione finale è un momento di pura emozione: il pacco scelto contiene effettivamente 75.000 euro, portando il totale delle sue vincite a 80.000 euro. Le lacrime di gioia non possono mancare, mentre il pubblico applaude un concorrente che ha dimostrato grande coraggio e determinazione.

Questa puntata di Affari Tuoi rimarrà nel cuore di tutti, non solo per le vincite, ma anche per la storia di un uomo che ha saputo affrontare le avversità e trasformarle in opportunità. La conduzione di De Martino, empatica e divertente, ha reso la serata ancora più speciale, regalando al pubblico momenti di leggerezza e spensieratezza.