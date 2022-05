Stefano De Martino torna in Rai: i dettagli

Secondo indiscrezioni Stefano De Martino starebbe lavorando con Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, a un progetto importante che andrà in onda in prima serata.

Stefano De Martino torna in Rai

Secondo i rumor in circolazione Stefano De Martino avrebbe stretto un nuovo accordo con la Rai per un importante progetto che potrebbe prendere il via nei prossimi mesi e che si svolgerà in prima serata.

L’ex volto di Amici sta lavorando in particolare con Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, che attraverso i social ha pubblicato una foto in compagnia del ballerino e ha scritto “work in progress”. Al momento sulla questione tutto tace ma c’è già chi ipotizza che potrebbe trattarsi di un one man show, il che sarebbe un importante traguardo lavorativo per De Martino.

La storia con Belen

Tutto procederebbe per il meglio anche dal punto di vista sentimentale per il ballerino di Torre Annunziata che, negli ultimi mesi, sarebbe tornato insieme all’ex moglie, Belen Rodriguez.

I due sono stati spesso avvistati insieme ma per il momento hanno preferito non confermare le voci in circolazione in merito al loro discusso ritorno di fiamma. Belen, inoltre, è tornata a indossare la fede.

I due si erano separati per la seconda volta dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus e a seguire la showgirl aveva vissuto un’intensa storia d’amore con Antonino Spinalbese, che l’aveva resa mamma per la seconda volta.

La storia con l’hair stylist è naufragata pochi mesi dopo la nascita della bambina e a seguire Belen sarebbe tornata con De Martino.