Il 21 marzo 2023 è stata ospite del salotto di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Lei è Stefania Rocca, classe 1971, attrice di professione molto nota e apprezzata. Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e della sua brillante carriera? Scopriamolo meglio insieme.

Stefania Rocca: chi è l’attrice? Vita e carriera

Stefania Rocca è nata a Torino il 24 aprile 1971 sotto il segno del Toro e attualmente ha 52 anni. La sua infanzia e adolescenza la passa a Torino, ma quando capisce che il suo futuro ha a che vedere con la recitazione e con il mondo del cinema in generale, decide di trasferisce a Roma, dove comincia a frequentare i corsi di recitazione di Beatrice Bracco. A questi corsi seguono altri studi, in particolare Rocca sceglie di iscriversi al Centro sperimentale di cinematografia, a cui segue un importantissimo viaggio a New York. Approdata nella Grande Mela, Stefania Rocca inizia a frequentare l’Actors Studio e accresce la sua passione e, ovviamente, anche le sue competenze.

La sua carriera da attrice comincia ufficialmente nel 1994, quando debutta al cinema con il cortometraggio Effetto. L’anno dopo, nel 1995, recita in Palermo Milano – Solo andata. Passano tre anni e Stefania Rocca è chiamata a recitare nel film [email protected] nelle vesti della protagonista: la sua carriera comincia a crescere sempre di più. Nel film l’attrice interpreta una giovane donna che si appassiona al mondo del sesso virtuale on line, nel periodo in cui internet comincia a subire un netto e grande boom di successo. Sempre nel 1998 Rocca partecipa a Totem, programma televisivo di Alessandro Baricco e di Gabriele Vacis, andato in onda per due puntate su Rai 2. Nel 1999, un anno dopo, recita una parte nel film Il talento di Mr. Ripley. Anche gli anni 2000 si rivelano molto fortunati per la sua carriera. Stefania Rocca ha infatti modo di recitare in altri film, come: Pene d’amor perdute, Heaven, Il cartaio, L’amore è eterno finché dura, La bestia nel cuore, Commediasexi, Go Go Tales, Tutti pazzi per amore. Lavora a stretto contatto con grandi personalità del mondo del cinema italiano e ha anche la possibilità di recitare in varie serie-tv. Nel 2017, ad esempio, interpreta Franca nella mini-serie di Rai 1 Di padre in figlia, a fianco di Alessio Boni e di Cristiana Capotondi. Nel 2018, invece, partecipa alla 13esima edizione di Ballando con le stelle. Il 21 marzo 2023 è ospite di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone.

Nel corso della sua carriera Stefania Rocca ha ottenuto 2 candidature al David di Donatello, 2 candidature al Nastro d’argento, 1 vittoria e 2 candidature al Globo d’oro e infine 1 vittoria e ben 2 candidature al Roma Fiction Fest.

Nel 2023 è anche in teatro con la storia del percorso di transizione di un ragazzo. Lo spettacolo si chiama La madre di Eva ed è tratto dall’omonimo romanzo di Silvia Ferreri.

La vita privata di Stefania Rocca: che cosa sappiamo?

Stefania Rocca è attivissima sui social media. Il suo profilo Instagram (@stefaniarock) è seguito da ben 35.100 follower, per un totale di 937 post pubblicati. Sulla sua vita privata si sa molto poco, ma quello che è certo è che dal 2005 Rocca è compagna dell’imprenditore Carlo Capasa e che dal loro amore sono nati due figli: Leone Ariete (2007) e Zeno (2009).