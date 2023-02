Stanotte stiamo insieme: trama, cast, uscita, dove vederlo

Un film che vi farà battere il cuore: siete pronti a tuffarvi in questa storia romantica, tratta dall'omonimo libro, in uscita domani su Netflix?

Netflix ha annunciato l’uscita di un nuovo film per la giornata di mercoledì 1 Marzo: Stanotte stiamo insieme. Un film di stampo romantico con caratteristiche profonde, che sanno di dolceamaro. Un film che non ha avuto troppa attenzione mediatica ma che potrebbe essere una chicca tutta da scoprire per i cinefili.

Stanotte stiamo insieme: l’uscita del film su Netflix

Il film diretto da Robert Wichrowski, scritto da Anna Janyska e Anna Szczypczynska, sarà rilasciato per la prima volta al pubblico nella giornata di domani, 1 Marzo. La premiere è stata fatta in Polonia (Luogo della produzione cinematografica del film e delle riprese). Stanotte stiamo insieme vedrà la luce sulla piattaforma Netflix, ma per quanto riguarda il cinema, il film si dovrà far attendere, almeno in Italia.

Stanotte stiamo insieme: la trama

La pellicola è tratta dal libro Let’s spend the night together-Stanotte stiamo insieme di Anna Szczypczynska. Alle spalle il film può vantare la produzione di Netflix, il che, ci rassicura sulla qualità del prodotto e risulta ancora più interessante da guardare, data la fama della scrittrice e del regista.

Una giornalista intrappolata in un matrimonio senza passione deve scegliere tra il marito distante ma premuroso e un ex fidanzato più giovane che è ritornato nella sua vita.

Stanotte stiamo insieme ci trasporta nel bel mezzo di una storia intensa e coinvolgente senza tuttavia tralasciare emozioni più complesse sulla natura stessa delle relazioni umane, della comunicazione e della costruzione del legame con l’altro. Sicuramente un film che azionerà il cervello dello spettatore e che rivedrà o assaporerà per la prima volta complicate situazioni di vita.

Il cast del Film

Il cast del film è composto da nomi rilevanti per la scena Europea e soprattutto polacca. Gli attori principali e da tenere d’occhio sono: Roma Gasiorowka, nei panni di Nina, è un’attrice, regista e scrittrice polacca divenuta famosa grazie alla serie TV Pogoda na jutro iniziata nel 2003; l’altro attore da tenere d’occhio e da scoprire è sicuramente Maciej Musial che interpreta Jan nel film. Quest’ultimo ha dato voce nella versione polacca de Il piccolo principe e presente in Winter Dream e The Pesants in uscita quest’anno.

Altri personaggi importanti da seguire sono:

Magdalena Groszek

Jacek Koman

Wiktoria Krazek

Marta Król

Filip Lipiecki

Malgorzata Mikolajczak

Karolina Porcari

Ewa Wencel

Wojciech Zielinski

Jadwiga Zurawska

Riuscirà questa donna bloccata in un matrimonio senza più passioni, ma con un uomo amorevole, a gestire le sue emozioni appena un ex fidanzato più giovane rientra nella sua vita?