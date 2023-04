Stanley Tucci, chi è: carriera, vita privata e origini italiane

Stanley Tucci è un famoso attore e regista statunitense, di origini italiane. Ha avuto una carriera ricca di grandi successi e presto lo vedremo nel cast di Citadel, nuova serie tv di Prime Video.

Stanley Tucci: la carriera



Stanley Tucci è nato a Peekskill l’11 novembre 1960. È un attore e regista statunitense molto famoso, che ha avuto una carriera ricca di successi. Il suo cognome fa comprendere che le sue origini sono italiane. Suo padre era Stanislao Tucci, originario di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna era nata a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. La mamma dell’attore, invece, era originaria di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Stanley Tucci ha sempre avuto una straordinaria passione per la recitazione e ha sempre inseguito il suo sogno con grande entusiasmo, studiando e dimostrando in ogni occasione tutto il suo talento. Il suo debutto è stato a Broadway con The Queen and the Rebels, il 30 settembre 1982. L’attore ha raggiunto la celebrità con diversi ruoli in vari film, come Il bacio della morte (1995), Era mio padre (2002), dove interpretava Frank Nitti, braccio destro di Al Capone. Altri film a cui ha preso parte sono Gli Imbroglioni (1998), Il segreto di Joe Gould (2000), Final Portrait – L’arte di essere amici (2017) e anche Il Diavolo Veste Prada e Le Streghe. L’attore ha vinto due volte il Golden Globe, per Winchell (1998) e Conspiracy – Soluzione finale (2001). Presto lo vedremo nel cast della nuova serie tv di Prime Video, Citadel, che intreccia tante storie provenienti da tutto il mondo. Una serie tv di spionaggio, davvero da non perdere.

Stanley Tucci: la vita privata

Stanley Tucci ha in totale cinque figli e nella sua vita privata ha avuto diverse storie d’amore. Nel 1995 ha sposato l’assistente sociale Kathryn Louise Spath, con cui ha divorziato nel 2003, anno in cui si è legato all’attrice Edie Falco. Nel 2005 si è poi riconciliato con sua moglie e i due sono rimasti insieme fino al 2009, quando la donna è scomparsa a causa di un tumore al seno. Da lei Stanley Tucci ha avuto tre figli, ovvero i gemelli Nicolò Robert e Isabel Concetta, nel 2000, e Camilla, nel 2002. Nel 2011 si è fidanzato con Felicity Blunt, che ha poi sposato nel 2012. Nel 2015 hanno avuto il primo figlio, Matteo Oliver, e nel 2018 è nata Emilia Giovanna. L’attore ha sempre scelto dei nomi italiani per i figli, per celebrare le sue origini.

Stanley Tucci: le origini italiane



Stanley Tucci qualche anno fa è stato ospite dell’Umbria Film Festival, rassegna cinematografica che si svolge a Montone, di cui l’attore ha ricevuto le chiavi. In quell’occasione ha raccontato il suo amore per l’Italia, girata completamente per la serie Stanley Tucci Searching Italy, dove è andato alla scoperta delle tradizioni italiane. L’attore è molto legato alle sue origini italiane. In Italia, Tucci è arrivato a 12 anni per visitare Roma, ma si è sempre sentito italiano. “È la mia identità e ha condizionato tutto quello che ho fatto: il mio lavoro, quello che mangio, il comportamento, le relazioni, tutto questo è stato influenzato dall’educazione che i miei genitori mi hanno dato e dalla mia eredità culturale. Ho sempre cercato di prenderne il meglio e integrarlo con la mia identità” ha dichiarato.