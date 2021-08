Spencer, un nome una garanzia, ha un poster che lascia trasparire tutto il dramma presente nel film dedicato a Lady Diana. A pochi giorni dal suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, 01Distribution svela la locandina ufficiale della pellicola, attesa nelle sale statunitensi da novembre.

Spencer: il poster del film su Lady Diana

Lady Diana di spalle, chinata, seduta e con il viso fra le mani: è questa l’immagine ufficiale di Spencer. Non vediamo il volto della principessa, che appare visibilmente sconvolta e disperata. Una scelta non casuale, che trasmette tutta la sofferenza della vita di Diana. Il poster la ritrae con un abito bianco e oro, che ricorda l’iconico vestito indossato dalla principessa il giorno del matrimonio con il principe Carlo.

A disegnare i vari look è stata la costumista Jacqueline Durran che, per ricreare il leggendario stile glamour di Lady D, si è ispirata a diverse foto d’archivio. La novità è che nel film non si vedranno gli outfit della Principessa semplicemente replicati, ma rivisitati in chiave moderna, reinterpretandoli e fondendo i dettagli che li hanno resi iconici.

L’abito bianco del poster non è identico a quello firmato da Elizabeth e David Emanuel per il Royal Wedding, bensì un vero e proprio mix di diversi look. Ha lo stesso maxi strascico del sontuoso vestito da sposa, gli stessi ricami oro dell’abito sfoggiato nel 1986 durante la cena all’ambasciata tedesca di Londra ed è in pomposo tulle come quello di Bellville Sassoon per la visita al London’s V&A Museum. L’obiettivo? Non semplicemente imitare l’immagine di Diana, ma creare un perfetto equilibrio tra mistero e fragilità.

Spencer: la trama

Spencer è stato diretto da Pablo Larraín ed è stato scritto da Steven Knight e racconterà la crisi matrimoniale tra Diana e il principe Carlo. Il film analizzerà quindi il loro rapporto, i problemi e la separazione. La storia si svolge nel 1992, quando Diana decide di porre fine al suo matrimonio con Carlo durante le vacanze di Natale con la famiglia reale nel Norfolk. La casa di produzione Neon Pictures ha dato qualche anticipazione.

Il matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo si è da tempo raffreddato. Sebbene abbondino le voci su un divorzio, la pace regna sovrana in occasione delle festività natalizie trascorse nella tenuta di Sandringham della Regina. C’è da mangiare e da bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno profondamente diverse.

Verrà presentato il prossimo 3 settembre in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia (sarà tra le pellicole in concorso) ed è atteso nelle sale americane per il 5 novembre. Attualmente non c’è ancora una data ufficiale per la sua uscita in Italia.

Un racconto inedito

Sono molte le trasposizioni cinematografiche e televisive che hanno raccontato la storia della principessa del popolo. Diana – La storia segreta di Lady D, con protagonista Naomi Watts si è concentrato sugli ultimi due anni di vita della Spencer e della sua storia d’amore con Hasnat Khan. Nella serie Netflix The Crown vengono invece sviscerati i rapporti fra Diana e la famiglia reale, dal primo incontro con Carlo fino alla fine.

Spencer si preannuncia quindi un film originale, unico, focalizzandosi su uno dei momenti più difficili per Diana e che ha segnato una svolta nella sua vita.