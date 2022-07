Sparatoria nel centro di Jesolo: un uomo è rimasto gravemente ferito. Pare che quanto accaduto sia da ricondurre a un regolamento di conti tra pusher rivali.

Sparatoria nel centro di Jesolo, ferito un uomo

Poco dopo le ore 23:00 di martedì 26 luglio, due uomini hanno cominciato a discutere in prossimità dei locali situati tra via Verdi e piazza Marina, nel cuore di Jesolo, in provincia di Venezia.

La discussione si è fatta progressivamente più animata fino a quando uno dei due litiganti, incurante della folla di turisti presenti nei paraggi, ha estratto una pistola. Il secondo uomo, alla vista dell’arma, è scappato nel tentativo di sfuggire al pericolo, innescando la furia dell’altro che ha sparato due colpi. Uno dei proiettili esplosi ha colpito il fuggitivo alla schiena. Dopo pochi istanti, entrambi i protagonisti della lite sono scappati mentre i turisti hanno lasciato di corsa i locali di Jesolo in preda al panico.

L’accaduto ha incontrato il feroce disappunto dei commercianti per le perdite subite a seguito dell’evento.

Regolamento di conti tra pusher rivali

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la sparatoria nel centro di Jesolo sia stata classificata come un regolamento di conti tra pusher rivali. Il ferito è stato individuato dalle forze dell’ordine poche ore dopo l’episodio. Dopo essere stato identificato, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Mestre dove viene sorvegliato dagli agenti.

Intanto, gli inquirenti stanno ancora indagando al fine di risalire all’identità dell’uomo che ha sparato.

La vicenda è stata commentata dal sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, che ha dichiarato: “Siamo di fronte a un litigio tra conoscenti, che non ha coinvolto in alcun modo altre persone. Il fatto che uno dei protagonisti, nonostante fosse fuggito, sia stato subito individuato, come mi ha riferito la Polizia, significa che lo Stato c’è e tutela la sicurezza di tutti”.