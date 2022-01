Se su Amazon Prime Video è già disponibile la serie tv sulla Juventus, su Netflix il 27 gennaio 2022 è invece uscita l’attesissima serie tv “Soy Georgina”. Ma cosa c’entra con la squara di calcio che abbiamo appena citato?

Per i pochissimi che ancora non lo sanno (ma siamo sicuri che finiremo solo per dire l’ovvio), si da il caso che la Georgina protagonista della serie trasmessa dalla piattaforma di streaming nero-rossa, sia niente poco di meno che la moglie di Cristiano Ronaldo.

Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Soy Georgina la serie tv di Netflix

La moglie di Cristiano Ronaldo debutta su Netflix con “Soy Georgina”, una serie interamente dedicata a lei e incentrata sulla sua vita quotidiana sicuramente patinata, ma anche arricchita dai sorrisi, dalle risate (e anche dai capricci) dei pargoli di casa Ronaldo.

Non solo influencer. Georgina è anche imprenditrice, ballerina, attrice, insieme al marito forma una coppia di filantropi e soprattutto è anche mamma.

La consorte di uno dei calciatori più corteggiati al mondo sembra proprio vivere una vita degna da serie tv ed è pronta a mostrarcela a tutto tondo.

La serie tv sulla vita della moglie di Cristiano Ronaldo

Nei giorni scorsi è uscito il trailer in cui la stessa Georgina ha tenuto a spiegare perché guardare la serie tv nonostante letteralmente tutto il mondo conosca già il suo nome, come sia il suo tenore di vita e con chi è sposata.

Come affermato da Georgina stessa infatti, se tantissimi conoscono il suo nome, sono in pochi a sapere chi sia realmente. Sembra inoltre che la serie si concentri maggiormente sul suo ruolo di mamma. Georgina ha infatti avuto la prima figlia dal calciatore nel 2017, mentre ora sono in attesa di due gemelli. Cristiano Ronaldo inoltre, è anche padre di altri tre figli.

I figli di Cristiano Ronaldo

Quella di Georgina e Cristiano Ronaldo è la vita di una vera e propria famiglia allargata. Come abbiamo già detto, il primogenito del calciatore è Cristiano Ronaldo Jr, nato nel 2010, successivamente sono arrivati i gemelli Eva e Matteo, avuti da madre surrogata, mentre nel 2017 è appunto arrivata l’ultima nata in ordine di tempo: Alana Martina.

La questione della madre surrogata è stata oggetto di tantissime polemiche nel corso degli anni, polemiche però che non hanno certamente minato la serenità della coppia e della loro famiglia, che più passa il tempo più sembra allargarsi, esaudendo così il desiderio di entrambi i genitori che vedono un futuro pieno di figli.

Le polemiche prima della serie

Proprio a ridosso dell’uscita della serie tv non sono mancate le polemiche. Sono infatti arrivate pesanti accuse dallo zio di Georgina, Jesus Hernandez che ha raccontato di aver cresciuto la nipote quando il padre di lei si trovava in carcere.

Lo zio l’ha accusata di essersi dimenticata della sua famiglia d’origine non appena la donna si è fidanzata con Cristiano Ronaldo. Chissà se nel corso della serie Georgina risponderà a queste accuse. Per saperlo non ci resta che guardarla!